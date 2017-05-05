جهاز الإطفاء يخنق 38 طالبا بجامعة تيزي وزو

نقلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بولاية تيزي وزو، الخميس، 38 طالبا بجامعة حسناوة في ولاية تيزي وزو، إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "محمد النذير" الجامعي وذلك بعد إصابتهم باختناق ناجم عن الغبار المتسرب من جهاز إطفاء الحرائق، في قسم الآداب.

التسرب الذي أثار حالة من الهلع والطوارئ في الجامعة، يجهل مصدره وسببه إلى حد كتابة هذه الأسطر، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث، وأغلب الحالات التي نقلت إلى المستشفى أصيب أصحابها بالهلع إلى جانب اختناق البعض منهم بفعل الغبار.