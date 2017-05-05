أسقطت النيابة العامة السويدية، الجمعة، التحقيق في مزاعم بشأن ضلوع جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس في جريمة اغتصاب، حسب ما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي".
وقدمت مدعية سويدية طلباً إلى محكمة مقاطعة ستوكهولم لإلغاء أمر القبض على أسانج، لتنهي بذلك سبع سنوات من التحقيقات حول قيامه بجريمة اغتصاب.
ويقيم أسانج (45 عاماً) في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن كلاجئ سياسي منذ العام 2012.
وعبر أسانج مراراً عن مخاوفه من تسليمه إلى الولايات المتحدة في حالة ترحيله إلى السويد.
وحال تسليمه إلى أمريكا، يمكن أن يُحاكم بشأن تسريب مئات آلاف الوثائق الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية.
وجاء في بيان مقتضب صدر قبل مؤتمر صحفي مرتقب، إن "مديرة النيابة العامة السيدة مارينان ماي قررت اليوم وقف التحقيق فيما يتعلق بالاغتصاب (من الدرجة الدنيا) المشتبه في أن جوليان أسانج قد مارسه".
وينفي أسانج بشدة مزاعم الاغتصاب.
وكانت مقابلة قد أجريت معه في السفارة الأكوادورية قبل ست شهور بحضور مسؤولون سويديون.
وتطالب أمريكا بتسليم أسانج لمحاكمته بتهم تتعلق بسرقة معلومات سرية ونشرها على موقع ويكيليكس.
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السويد تسقط التحقيق في مزاعم ارتكاب أسانج جريمة اغتصاب
وكالات - الشروق أونلاين
أسقطت النيابة العامة السويدية، الجمعة، التحقيق في مزاعم بشأن ضلوع جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس في جريمة اغتصاب، حسب ما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي".
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وقدمت مدعية سويدية طلباً إلى محكمة مقاطعة ستوكهولم لإلغاء أمر القبض على أسانج، لتنهي بذلك سبع سنوات من التحقيقات حول قيامه بجريمة اغتصاب.
ويقيم أسانج (45 عاماً) في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن كلاجئ سياسي منذ العام 2012.
وعبر أسانج مراراً عن مخاوفه من تسليمه إلى الولايات المتحدة في حالة ترحيله إلى السويد.
وحال تسليمه إلى أمريكا، يمكن أن يُحاكم بشأن تسريب مئات آلاف الوثائق الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية.
وجاء في بيان مقتضب صدر قبل مؤتمر صحفي مرتقب، إن "مديرة النيابة العامة السيدة مارينان ماي قررت اليوم وقف التحقيق فيما يتعلق بالاغتصاب (من الدرجة الدنيا) المشتبه في أن جوليان أسانج قد مارسه".
وينفي أسانج بشدة مزاعم الاغتصاب.
وكانت مقابلة قد أجريت معه في السفارة الأكوادورية قبل ست شهور بحضور مسؤولون سويديون.
وتطالب أمريكا بتسليم أسانج لمحاكمته بتهم تتعلق بسرقة معلومات سرية ونشرها على موقع ويكيليكس.