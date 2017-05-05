ينتقد كثير من الخبراء والمتابعين للشأن التربوي في الجزائر حديث وزارة التربية الوطنية عن الغش مع اقتراب موعد اجتياز امتحانات البكالوريا و"البيام"، حيث أنّ ذلك سيؤثر- حسبهم - سلبا على معنويات المترشحين، إذ كان من الأجدر على الوصاية محاربة ظاهرة تسريب المواضيع كون الغش ظاهرة عالمية لا يمكن القضاء عليها.
وبالمقابل يشدّ المترشحون هذه الأيام بطونهم، ليس خوفا من صعوبة المواضيع، وإنما خوفا من الجوع الذي قد يتمكن منهم لتزامن هذه الامتحانات المصيرية مع شهر رمضان الكريم، الأمر الذي بدأ يقلق العديد من المترشحين ويفقدهم التركيز، خاصة مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة.
وبلغ الحال ببعض الأولياء درجة طرق أبواب المساجد واستفسار الأئمة حول المشكل الذي أوقعتهم فيه الوزارة الوصية، إذ كان من الأجدر،حسبهم، تقديم الامتحانات أسبوعا قبل حلول شهر رمضان، رغم علمهم أنّ الإشكال سيطرح خلال الموسم الدراسي المقبل والمراسم التي تليه.
وبدأت قوافل التلاميذ رحلة البحث عن فتوى لدى أئمة المساجد ترخّص لهم الإفطار في رمضان أيام الامتحان، خاصة بالنسبة للمقبلين على اجتياز شهادة "البيام" لصغر سنهم.
من جهة أخرى أشار أحد الأساتذة أن برمجة مثل هذه الامتحانات خلال شهر رمضان لن يمنع المترشحين من الغش كونهم لا يزالون مراهقين، في حين سيتم ربح الملايير التي كانت تصرف في الإطعام خلال مثل هذه المواعيد المصيرية قبل أن يتنبأ في الأخير بنتائج كارثية في هذه الامتحانات لغياب أهم عنصر لدى المترشحين وهو التركيز خاصة خلال الفترات المسائية.
وقد طالب العديد من الأولياء الذين تحدثوا إلينا بضرورة تدخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وعلمائها من أجل توضيح موقف الشريعة الإسلامية فيما يخص الموضوع المطروح.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1"غولف 7" و"إيبيزا" للأئمة بالتقسيط!
2موسى تواتي يعلق إضرابه عن الطعام
3تصريحات تبون تشعل نار الاحتجاجات
450 بالمائة تخفيضات على الرحلات الدولية المنطلقة من الجزائر
5هذه أوقات العمل خلال شهر رمضان
Français English
الرأي
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
جمال لعلامي
وزراء في فمّ المدفع!
عبد الناصر
سكناتٌ بأموال المصلين!
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
برمجتها في رمضان لن يمنعهم من الغش
ممتحنو البكالوريا و"البيام" يبحثون عن فتوى للإفطار في رمضان!
ع. تڤمونت
ينتقد كثير من الخبراء والمتابعين للشأن التربوي في الجزائر حديث وزارة التربية الوطنية عن الغش مع اقتراب موعد اجتياز امتحانات البكالوريا و"البيام"، حيث أنّ ذلك سيؤثر- حسبهم - سلبا على معنويات المترشحين، إذ كان من الأجدر على الوصاية محاربة ظاهرة تسريب المواضيع كون الغش ظاهرة عالمية لا يمكن القضاء عليها.
تغطيات ذات صلة
منظمة الفاو تحذر الجزائر من دخول حشرة الصبار الفطرية إلى أراضيها
ممتحنو البكالوريا و"البيام" يبحثون عن فتوى للإفطار في رمضان!
هذه هي النتائج الرسمية لتشريعيات 4 ماي 2017
670 محبوس يجرون امتحانات الدخول إلى جامعة التكوين المتواصل
الكاميرون والغابون ونيويورك.. وجهات جديدة للجوية الجزائرية
وبالمقابل يشدّ المترشحون هذه الأيام بطونهم، ليس خوفا من صعوبة المواضيع، وإنما خوفا من الجوع الذي قد يتمكن منهم لتزامن هذه الامتحانات المصيرية مع شهر رمضان الكريم، الأمر الذي بدأ يقلق العديد من المترشحين ويفقدهم التركيز، خاصة مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة.
وبلغ الحال ببعض الأولياء درجة طرق أبواب المساجد واستفسار الأئمة حول المشكل الذي أوقعتهم فيه الوزارة الوصية، إذ كان من الأجدر،حسبهم، تقديم الامتحانات أسبوعا قبل حلول شهر رمضان، رغم علمهم أنّ الإشكال سيطرح خلال الموسم الدراسي المقبل والمراسم التي تليه.
وبدأت قوافل التلاميذ رحلة البحث عن فتوى لدى أئمة المساجد ترخّص لهم الإفطار في رمضان أيام الامتحان، خاصة بالنسبة للمقبلين على اجتياز شهادة "البيام" لصغر سنهم.
من جهة أخرى أشار أحد الأساتذة أن برمجة مثل هذه الامتحانات خلال شهر رمضان لن يمنع المترشحين من الغش كونهم لا يزالون مراهقين، في حين سيتم ربح الملايير التي كانت تصرف في الإطعام خلال مثل هذه المواعيد المصيرية قبل أن يتنبأ في الأخير بنتائج كارثية في هذه الامتحانات لغياب أهم عنصر لدى المترشحين وهو التركيز خاصة خلال الفترات المسائية.
وقد طالب العديد من الأولياء الذين تحدثوا إلينا بضرورة تدخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وعلمائها من أجل توضيح موقف الشريعة الإسلامية فيما يخص الموضوع المطروح.