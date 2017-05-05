ندد موظفون جزائريون بقنصلية ماتز "شرق" فرنسا بما أسموه توظيف بالمعريفة والمحاباة وفي سرية كاملة، لموظفة هي في الأصل على صلة قرابة بنائب القنصل وتحمل من لقبها العائلي، ولها مستوى علمي أقل من بقية المترشحين.
وبحسب رسالة شكوى موجهة لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية تلقت "الشروق" نسخة منها فإن، عملية التوظيف كان من المفروض أن يتم الإعلان عنها وتشمل جميع الموظفين العاملين بعقود مؤقتة قصد الترشح لأحد المناصب الدائمة.
وشرحت الرسالة ان المعنيين من الموظفين المؤقتين تفاجأوا بتوظيف السيدة م.ح حاملة لشهادة تقني سامي (BTS)، وهي على صلة قرابة بنائب القنصل التي تحمل نفس لقبها وهي م.و، علما أن بقية المترشحين اعلي مستوى من الموظفة التي ظفرت بالمنصب بحكم أنهم حائزون على شهادة ليسانس على الأقل.
وبحسب المحتجين فغنه بعد انتهاء العقود المؤقتة للموظفين كان يفترض الترشح لشغل المنصب الدائم بعد إعلان عن عملية الترشح للتوظيف من طرف القنصلية، لطن الموظفين التسعة تفاجؤوا بشغل المنصب من طرف قريبة نائب القنصل دون أي إعلان عن المسابقة.
وناشد المحتجون وزير الخارجية رمطان لعمامرة التدخل لوقف هذه التصرفات المنافية للقانون وإجراء عملية توظيف عادلة ما بين جميع الموظفين المؤقتين.
واتصلت "الشروق" عدة مرات أمس بقنصلية الجزائر بماتز عبر الأرقام المبينة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت دون أن يرد احد على اتصالاتنا المتكررة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1"غولف 7" و"إيبيزا" للأئمة بالتقسيط!
2موسى تواتي يعلق إضرابه عن الطعام
3تصريحات تبون تشعل نار الاحتجاجات
450 بالمائة تخفيضات على الرحلات الدولية المنطلقة من الجزائر
5أجهزة "بلوتوث" سرية تحضيرا للبكالوريا!
Français English
الرأي
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
جمال لعلامي
وزراء في فمّ المدفع!
عبد الناصر
سكناتٌ بأموال المصلين!
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
احتجاجات التوظيف تنتقل للضفة الأخرى
ثورة في قنصلية الجزائر بـ"ماتز" بسبب عمليات توظيف بـ "المعريفة"
حسان حويشة
ندد موظفون جزائريون بقنصلية ماتز "شرق" فرنسا بما أسموه توظيف بالمعريفة والمحاباة وفي سرية كاملة، لموظفة هي في الأصل على صلة قرابة بنائب القنصل وتحمل من لقبها العائلي، ولها مستوى علمي أقل من بقية المترشحين.
تغطيات ذات صلة
ثورة في قنصلية الجزائر بـ"ماتز" بسبب عمليات توظيف بـ "المعريفة"
مصالي كان لا يعتقد بثورة ليس هو مفجّرها
بوتفليقة: الطلبة منحوا للثورة قيمة مضافة
منظمة الفاو تحذر الجزائر من دخول حشرة الصبار الفطرية إلى أراضيها
ممتحنو البكالوريا و"البيام" يبحثون عن فتوى للإفطار في رمضان!
وبحسب رسالة شكوى موجهة لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية تلقت "الشروق" نسخة منها فإن، عملية التوظيف كان من المفروض أن يتم الإعلان عنها وتشمل جميع الموظفين العاملين بعقود مؤقتة قصد الترشح لأحد المناصب الدائمة.
وشرحت الرسالة ان المعنيين من الموظفين المؤقتين تفاجأوا بتوظيف السيدة م.ح حاملة لشهادة تقني سامي (BTS)، وهي على صلة قرابة بنائب القنصل التي تحمل نفس لقبها وهي م.و، علما أن بقية المترشحين اعلي مستوى من الموظفة التي ظفرت بالمنصب بحكم أنهم حائزون على شهادة ليسانس على الأقل.
وبحسب المحتجين فغنه بعد انتهاء العقود المؤقتة للموظفين كان يفترض الترشح لشغل المنصب الدائم بعد إعلان عن عملية الترشح للتوظيف من طرف القنصلية، لطن الموظفين التسعة تفاجؤوا بشغل المنصب من طرف قريبة نائب القنصل دون أي إعلان عن المسابقة.
وناشد المحتجون وزير الخارجية رمطان لعمامرة التدخل لوقف هذه التصرفات المنافية للقانون وإجراء عملية توظيف عادلة ما بين جميع الموظفين المؤقتين.
واتصلت "الشروق" عدة مرات أمس بقنصلية الجزائر بماتز عبر الأرقام المبينة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت دون أن يرد احد على اتصالاتنا المتكررة.