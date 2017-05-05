حذر مندوب منظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زاغاريا، الجمعة، أن البلاد قد تشهد ما يصل إلى 300 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال ستة أشهر، حسب ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.
وقال زاغاريا في تصريحات صحافية: "علينا أن نتوقع زيادة تتراوح بين 200 ألف و250 ألف حالة خلال الأشهر الستة القادمة بالإضافة إلى الـ50 ألف حالة التي ظهرت بالفعل"، مضيفاً أن سرعة انتشار الوباء "غير مسبوقة".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أعلنت، الأربعاء، أن وباء الكوليرا تسبب بوفاة 209 أشخاص في البلاد خلال الأسابيع الماضية، بينما يشتبه في إصابة نحو 17 ألفاً آخرين بالمرض.
ووصف مسؤول الاتصال في المنظمة محمد الأسعدي في تصريح لموقع "الحرة"، الارتفاع في الوفيات وحالات الإصابة بـ"المزعج".
وكان زاغاريا قد شدد سابقاً على أهمية تضافر الجهود "لاحتواء الوباء وتفادي تزايد الحالات المصابة بأمراض الإسهال".
وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا "عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الكوليرا".
وتؤكد المنظمة، أن عدوى الكوليرا قادرة على أن تودي بحياة المُصاب في غضون ساعات إن تُرك من دون علاج.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1ألمانيا تغلق المساجد في ميونيخ واحداً تلو الآخر
2آلاف المغاربة يتظاهرون في الحسيمة
3البشير يعتذر عن المشاركة في قمة الرياض
4ترامب يبدأ جولته الخارجية الأولى
5مقتل شابة وإصابة 22 في حادثة دهس في نيويورك
Français English
الرأي
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
جمال لعلامي
وزراء في فمّ المدفع!
عبد الناصر
سكناتٌ بأموال المصلين!
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
منظمة الصحة العالمية:
اليمن يواجه انتشاراً غير مسبوق للكوليرا
وكالات - الشروق أونلاين
حذر مندوب منظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زاغاريا، الجمعة، أن البلاد قد تشهد ما يصل إلى 300 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال ستة أشهر، حسب ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.
تغطيات ذات صلة
اليمن يواجه انتشاراً غير مسبوق للكوليرا
كوريون شماليون يحيون علماء البرنامج البالستي كالأبطال
ترامب يبدأ جولته الخارجية الأولى
آلاف المغاربة يتظاهرون في الحسيمة
البشير يعتذر عن المشاركة في قمة الرياض
وقال زاغاريا في تصريحات صحافية: "علينا أن نتوقع زيادة تتراوح بين 200 ألف و250 ألف حالة خلال الأشهر الستة القادمة بالإضافة إلى الـ50 ألف حالة التي ظهرت بالفعل"، مضيفاً أن سرعة انتشار الوباء "غير مسبوقة".
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أعلنت، الأربعاء، أن وباء الكوليرا تسبب بوفاة 209 أشخاص في البلاد خلال الأسابيع الماضية، بينما يشتبه في إصابة نحو 17 ألفاً آخرين بالمرض.
ووصف مسؤول الاتصال في المنظمة محمد الأسعدي في تصريح لموقع "الحرة"، الارتفاع في الوفيات وحالات الإصابة بـ"المزعج".
وكان زاغاريا قد شدد سابقاً على أهمية تضافر الجهود "لاحتواء الوباء وتفادي تزايد الحالات المصابة بأمراض الإسهال".
وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا "عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الكوليرا".
وتؤكد المنظمة، أن عدوى الكوليرا قادرة على أن تودي بحياة المُصاب في غضون ساعات إن تُرك من دون علاج.