منظمة الصحة العالمية: اليمن يواجه انتشاراً غير مسبوق للكوليرا

حذر مندوب منظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زاغاريا، الجمعة، أن البلاد قد تشهد ما يصل إلى 300 ألف حالة إصابة بالكوليرا خلال ستة أشهر، حسب ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.

وقال زاغاريا في تصريحات صحافية: "علينا أن نتوقع زيادة تتراوح بين 200 ألف و250 ألف حالة خلال الأشهر الستة القادمة بالإضافة إلى الـ50 ألف حالة التي ظهرت بالفعل"، مضيفاً أن سرعة انتشار الوباء "غير مسبوقة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أعلنت، الأربعاء، أن وباء الكوليرا تسبب بوفاة 209 أشخاص في البلاد خلال الأسابيع الماضية، بينما يشتبه في إصابة نحو 17 ألفاً آخرين بالمرض.

ووصف مسؤول الاتصال في المنظمة محمد الأسعدي في تصريح لموقع "الحرة"، الارتفاع في الوفيات وحالات الإصابة بـ"المزعج".

وكان زاغاريا قد شدد سابقاً على أهمية تضافر الجهود "لاحتواء الوباء وتفادي تزايد الحالات المصابة بأمراض الإسهال".

وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا "عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الكوليرا".

وتؤكد المنظمة، أن عدوى الكوليرا قادرة على أن تودي بحياة المُصاب في غضون ساعات إن تُرك من دون علاج.