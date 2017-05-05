مواطنون يغلقون الوحدة الصحية الجوارية ببسكرة

قام عشرات المواطنين ببلدية لغروي غرب بسكرة، الخميس، بغلق الوحدة الصحية الجارية المحلية عاقبها أيضا توجه فئة أخرى من السكان للقيام بغلق الطريق الوطني رقم 46 وسط حالة كبيرة من الغضب والغليان الشعبي على تدني الخدمات الصحية المقدمة من هذا الصرح الصحي المحلي، مطالبين بضرورة تدخل السلطات لأجل تحسين مستوى الخدمات الصحية وفتح مصلحة للاستعجالات الطبية وفتح مجال للمناوبة الطبية بالمصحة الجوارية.

ويعيش سكان المنطقة الفلاحية حالة من التذمر والسخط الكبيرين بسبب المعانات اليومية التي يتجرعونها في التكفل الأحسن بأفراد عائلاتهم صحيا في ظل افتقار المنطقة لضروريات العلاج في هياكل صحية جوارية علق عليها البعض بأنها بيوت إسمنتية لا تتجاوز خدماتها تضميد الجروح والوقاية ناهيك على عملها المتذبذب في توفير الخدمات الصحية الأخرى للمواطن، وإبقاء الأخير في رحالات مكوكية يومية بحث عن مصحة بالبلديات المجاورة تتكفل بصحته ولوا بالقليل فهل سيصل نداء المواطنين للسلطات .