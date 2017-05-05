حبس شاب مشتبه فيه بقتل مجوهراتي في عين الدفلى

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العطاف في عبد الدفلى، الخميس، بإيداع شاب يبلغ من العمر 21 سنة، رهن الحبس المؤقت لمواصلة التحقيق معه، وذلك على خلفية تورطه في تهمة ذبح شاب مجوهراتي، البالغ من العمر 27 سنة ورمي جثته على قارعة الطريق المزدوج بين الشلف وبلدية تبركانين بعين الدفلى.

وقائع القضية بدأت فصولها، لمّا ترصد المتهم في قضية الحال، الضحية لدى إيصاله شقيقه من بلدية الكريمية إلى قرية البرارشة، وطلب منه مرافقته في وقت متأخر من الليل، واستغل الجاني انتشار الظلام لينقض على الضحية، ويقوم بذبحه من الوريد إلى الوريد، ثم استولى على سيارته من نوع "كيا بيكانتو"، وباعها بمبلغ 41 مليون سنتيم بمدينة غليزان.

وبعد تدخل مصالح الأمن وفتحها تحقيقا، تمكنت من إماطة النقاب عن الفاعل وتوقيفه في ظرف قصير .