أثارت خسارة حزب جبهة التحرير الوطني، نحو 60 مقعدا في تشريعيات الرابع ماي مقارنة باستحقاق 2012، حفيظة المعارضين للقيادة الحالية للحزب، وأحيت هذه النتائج التي وُصفت بـ"الهزيلة" و"المخيبة" مطلب عقد مؤتمر استثنائي وجامع لتصحيح مسار الحزب، تفاديا لأي انتكاسة جديدة في الانتخابات المحلية المقرر عقدها شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم.
أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عبد العزيز زياري، في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن النتائج التي حصدها الآفلان في التشريعيات كانت متوقعة ونتيجة حتمية للصراعات والأزمات التي عاشها الحزب منذ 2012.
ويَعتقد زياري، أن إحياء مطلب عقد مؤتمر استثنائي قبل الذهاب إلى الانتخابات المحلية، مسألة ضرورية لإنقاذ الآفلان من "الرداءة" قبل فوات الأوان، ورافع القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، للقضاء على التصرفات القديمة التي تجاوزها الزمن، والتحضير للمستقبل بغرض التأقلم مع الأحزاب العصرية التي تطغى فيها لغة البرامج والنقاشات على الأطماع الشخصية والحسابات الضيقة.
ومن منظور زيارى، فإن الآفلان بالغ في مساندته المطلقة للحكومة، ويتعين عليه التحرر من هذه العباءة والمضي نحو تكريس الأساليب الديمقراطية التي تتطابق مع التعددية الحزبية.
وفي تعليقه على تحركات أعضاء في اللجنة المركزية للمطالبة برحيل الأمين العام الحالي، قال زياري، إن هؤلاء لهم كامل الصلاحية لرفض الوصاية "الأبوية" والمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي يسمح للجيل الجديد بتقلد مناصب المسؤولية، في مقدمتها الأمانة العامة للحزب.
من جهته، حمل القيادي عبد الكريم عبادة، الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، المسؤولية الكاملة عن النتائج التي وصفها بـ"المخيبة" و"النكسة"، وأبانت أن الحزب العتيد في تقهقر مستمر.
وقال عبادة إن المسار كان معوجا منذ بداية انطلاق العملية الانتخابية، حيث شاب مرحلة إعداد القوائم الكثير من التجاوزات بترشيح أسماء دون مستوى وتهميش الإطارات. ولفت منسق الحركة التقويمية في الآفلان، إلى أن الخطاب الذي ألقاه ولد عباس في الحملة، كان أحد أسباب تدحرج الحزب، واصفا تصريحاته بـ"المهزلة و"الأضحوكة" فضلا عن الفضائح المالية والأنباء التي تحدثت عن تورط أبناء ولد عباس في فضيحة رشوة، وتغول أصحاب "الشكارة" في الانتخابات.
وقال عبادة إن اللجنة المركزية مسلوبة الإرادة كونها "مغشوشة" وليس لها تأثير وعليه فالحل يكمن -حسبه- في لجنة انتقالية تُشكل من الإطارات المعروفة بكفاءاتها يقومون بالتحضير لمؤتمر تصحيحي جامع يشارك فيه الجميع لإنقاذ الحزب من "الرداءة التي يعيشها" وليس حضورا شكليا بغرض الحصول على المناصب.
بالمقابل، وصف القيادي في الآفلان محمد بورزام، نتائج التشريعيات بالعادية نظرا إلى مشاركة عدة أحزاب في هذا الاستحقاق، موضحا أن الحزب فقد 60 مقعدا لكنه ربح وعاء انتخابيا قدر بمليون و700 ألف من الأصوات المعبر عنها.
وتوقع بورزام في تصريح لـ"الشروق" استحالة تنظيم مؤتمر استثنائي في الوقت الراهن على اعتبار أنه أمر صعب جدا، مضيفا أن الحزب تعرض لعدة ضربات وأزمات وحلها يمر عبر مراحل تدريجية، وتساءل: إذا عقدنا مؤتمرا جامعا من يصحح من.. ومن سيُحضر المؤتمر؟ ورافع المتحدث لضرورة تخليص الحزب من الدخلاء وأصحاب الشكارة الذين أضروا بسمعة الآفلان في أقرب وقت.
وكان المجلس الدستوري قد رسّم النتائج النهائية للتشريعات بحصول الآفلان على 161 مقعد، متبوعا بالأرندي بـ100 مقعد، في وقت حاز فيه تحالف حمس 34 مقعدا، وتاج 20 مقعدا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1ثورة في قنصلية الجزائر بـ"ماتز" بسبب عمليات توظيف بـ "المعريفة"
2بوتفليقة: الجزائر بحاجة لمثقفيها لمواجهة الأزمة
3ماكرون: تحدثت هاتفيا مع بوتفليقة
4منظمة الفاو تحذر الجزائر من دخول حشرة الصبار الفطرية إلى أراضيها
5مصالي كان لا يعتقد بثورة ليس هو مفجّرها
Français English
الرأي
سليم قلالة
لماذا لا نرى الجانب الجميل فينا؟
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
جمال لعلامي
وزراء في فمّ المدفع!
عبد الناصر
سكناتٌ بأموال المصلين!
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
زياري يدعو إلى التدارك.. عبادة يحمل ولد عباس المسؤولية وبورزام ينتقد "الدخلاء"
"نكسة التشريعيات" تُحيي مطلب المؤتمر الاستثنائي للأفلان!
إيمان عويمر
أثارت خسارة حزب جبهة التحرير الوطني، نحو 60 مقعدا في تشريعيات الرابع ماي مقارنة باستحقاق 2012، حفيظة المعارضين للقيادة الحالية للحزب، وأحيت هذه النتائج التي وُصفت بـ"الهزيلة" و"المخيبة" مطلب عقد مؤتمر استثنائي وجامع لتصحيح مسار الحزب، تفاديا لأي انتكاسة جديدة في الانتخابات المحلية المقرر عقدها شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم.
تغطيات ذات صلة
حبس أستاذ جامعي يضخّم نقاط الطلبة مقابل 10 آلاف دينار !
اللواء هامل يؤكد تمسك شرطة الجزائر بالعمل مع الأنتربول
عاقبوا التلاميذ الغشاشين من دون رحمة ولا شفقة
هذه كواليس اجتماع مجلس شورى "حمس"
بارون لـ"الحرقة" يفجر زورقا وسط البحر ويقتل ثلاثة شباب
أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عبد العزيز زياري، في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن النتائج التي حصدها الآفلان في التشريعيات كانت متوقعة ونتيجة حتمية للصراعات والأزمات التي عاشها الحزب منذ 2012.
ويَعتقد زياري، أن إحياء مطلب عقد مؤتمر استثنائي قبل الذهاب إلى الانتخابات المحلية، مسألة ضرورية لإنقاذ الآفلان من "الرداءة" قبل فوات الأوان، ورافع القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، للقضاء على التصرفات القديمة التي تجاوزها الزمن، والتحضير للمستقبل بغرض التأقلم مع الأحزاب العصرية التي تطغى فيها لغة البرامج والنقاشات على الأطماع الشخصية والحسابات الضيقة.
ومن منظور زيارى، فإن الآفلان بالغ في مساندته المطلقة للحكومة، ويتعين عليه التحرر من هذه العباءة والمضي نحو تكريس الأساليب الديمقراطية التي تتطابق مع التعددية الحزبية.
وفي تعليقه على تحركات أعضاء في اللجنة المركزية للمطالبة برحيل الأمين العام الحالي، قال زياري، إن هؤلاء لهم كامل الصلاحية لرفض الوصاية "الأبوية" والمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي يسمح للجيل الجديد بتقلد مناصب المسؤولية، في مقدمتها الأمانة العامة للحزب.
من جهته، حمل القيادي عبد الكريم عبادة، الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، المسؤولية الكاملة عن النتائج التي وصفها بـ"المخيبة" و"النكسة"، وأبانت أن الحزب العتيد في تقهقر مستمر.
وقال عبادة إن المسار كان معوجا منذ بداية انطلاق العملية الانتخابية، حيث شاب مرحلة إعداد القوائم الكثير من التجاوزات بترشيح أسماء دون مستوى وتهميش الإطارات. ولفت منسق الحركة التقويمية في الآفلان، إلى أن الخطاب الذي ألقاه ولد عباس في الحملة، كان أحد أسباب تدحرج الحزب، واصفا تصريحاته بـ"المهزلة و"الأضحوكة" فضلا عن الفضائح المالية والأنباء التي تحدثت عن تورط أبناء ولد عباس في فضيحة رشوة، وتغول أصحاب "الشكارة" في الانتخابات.
وقال عبادة إن اللجنة المركزية مسلوبة الإرادة كونها "مغشوشة" وليس لها تأثير وعليه فالحل يكمن -حسبه- في لجنة انتقالية تُشكل من الإطارات المعروفة بكفاءاتها يقومون بالتحضير لمؤتمر تصحيحي جامع يشارك فيه الجميع لإنقاذ الحزب من "الرداءة التي يعيشها" وليس حضورا شكليا بغرض الحصول على المناصب.
بالمقابل، وصف القيادي في الآفلان محمد بورزام، نتائج التشريعيات بالعادية نظرا إلى مشاركة عدة أحزاب في هذا الاستحقاق، موضحا أن الحزب فقد 60 مقعدا لكنه ربح وعاء انتخابيا قدر بمليون و700 ألف من الأصوات المعبر عنها.
وتوقع بورزام في تصريح لـ"الشروق" استحالة تنظيم مؤتمر استثنائي في الوقت الراهن على اعتبار أنه أمر صعب جدا، مضيفا أن الحزب تعرض لعدة ضربات وأزمات وحلها يمر عبر مراحل تدريجية، وتساءل: إذا عقدنا مؤتمرا جامعا من يصحح من.. ومن سيُحضر المؤتمر؟ ورافع المتحدث لضرورة تخليص الحزب من الدخلاء وأصحاب الشكارة الذين أضروا بسمعة الآفلان في أقرب وقت.
وكان المجلس الدستوري قد رسّم النتائج النهائية للتشريعات بحصول الآفلان على 161 مقعد، متبوعا بالأرندي بـ100 مقعد، في وقت حاز فيه تحالف حمس 34 مقعدا، وتاج 20 مقعدا.