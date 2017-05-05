مصالح الأمن أوقفته متلبسا حبس أستاذ جامعي يضخّم نقاط الطلبة مقابل 10 آلاف دينار !

قدمت مصالح أمن التابعة لمقاطعة دالي إبراهيم، أستاذا جامعيا، يدرّس معايير محاسبية في تخصص علوم تجارية ومحاسبة متلبسا بتسلم رشوة من أحد طلبته، مقابل تضخيم معدل نقاطه، وذلك يوم الخميس أمام وكيل الجمهورية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، حيث أمر بإيداعه الحبس المؤقت بعد أن نسبت له جنحة تلقي رشوة ومزية غير مستحقة.

وحسب المعطيات التي تحوزها "الشروق" ، فإن الأستاذ تم توقيفه في حالة تلبس بتعاطي رشوة، بعدما أوقع به طالب، حيث نصب له كمينا، كما تبين من خلال المعلومات أن الأستاذ كان يمارس الضغوطات والابتزاز للعديد من الطلبة، وكان يطالبهم بإحضار مبلغ 10 آلاف دينار مقابل تعديل علاماتهم المتحصل عليها في الامتحانات، قبل أن يتم إبلاغ مصالح الأمن التي نصبت كمينا له، من خلال تصوير مجموعة من الأوراق النقدية، وأوقعت به في حالة تلبس.