سجلت مصالح مرور الأمن الوطني، في الفترة من 9 إلى 15 ماي الجاري، 257 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أفضى إلى وفاة 8 أشخاص وجرح 307 آخرين.
وتظهر الحصيلة، حسب بيان لخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، مقارنة بتلك المسجلة خلال الأسبوع الماضي، أن عدد حوادث المرور عرف ارتفاعا قدر بـ24 حادثا، كما ارتفع عدد الجرحى بـ35 حالة، بينما انخفض عدد الوفيات بـ12 حالة.
وحسب الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، فإن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة أكثر من 97 بالمائة، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والطريق.
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مقتل 8 أشخاص في 257 حادث مرور خلال أسبوع
أحمد. ع
سجلت مصالح مرور الأمن الوطني، في الفترة من 9 إلى 15 ماي الجاري، 257 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أفضى إلى وفاة 8 أشخاص وجرح 307 آخرين.
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وتظهر الحصيلة، حسب بيان لخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، مقارنة بتلك المسجلة خلال الأسبوع الماضي، أن عدد حوادث المرور عرف ارتفاعا قدر بـ24 حادثا، كما ارتفع عدد الجرحى بـ35 حالة، بينما انخفض عدد الوفيات بـ12 حالة.
وحسب الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، فإن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة أكثر من 97 بالمائة، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والطريق.