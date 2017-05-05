طفل أرجنتيني يقتل زميلته في بث مباشر على "فايسبوك"

قتل طفل ـ أرجنتيني عمره 12 سنة، طفلة بالعمر نفسه في بث "فيسبوكي" حي ومباشر، صوّره صديق له، صغير بالعمر أيضا، ولم يظهر في الفيديو.

وراح الطفل يتلاعب ببندقية والده في صالون البيت، ويهدد بها الطفلة مازحا، وفجأة انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ وهشمت وجه زميلته الصغيرة بالمدرسة وأردتها قتيلة أول أمس الخميس، في بلدة بعيدة 578 كيلومتر عن العاصمة بونس آيرس، بالشمال الأرجنتيني، وهناك ألمت سلطاتها بما حدث، وتعاملت مع مقتل الطفلة على أنه حادث، لا جريمة قتل، إلا أن معظم السكان البالغين 9300 أعلنوا عن غضبهم للقرار، معلنين أن على السلطات معاقبة ذوي الطفل المازح بالرصاص.

وفي البيت كان 4 زملاء تلاميذ في مدرسة واحدة بالبلدة، وبينهم الطفلة، وقرروا بث مزاحهم عبر "الفيسبوك" إلا أن المزاح تطور إلى تهديد الطفل زملاءه ببندقية أبيه، فراح يهددهم بها واحدا بعد الآخر، في وقت كان صديقه يصور كل شيء في صالون البيت.

وفجأة ضغط الطفل على الزناد حين وجه البندقية إلى الطفلة ليهددها، وانطلقت رصاصة طائشة وأصابتها، على حد ما نشرت صحيفة محلية، في خبر موسع ومعزز بفيديو بثته في موقعها.