شب حريق ، ظهر الجمعة، في محيط إقامة الوالي الصيفية الكائنة بأعالي منطقة بويلف قرب هضبة كاسرو ببلدية فسديس بدائرة باتنة، تسبب في إتلاف جزئي لبعض الأشجار والأحراش المحيطة بها، غير أن تدخل مصالح الحماية المدنية مكّن من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى داخل البناية.
وتعتبر إقامة بويلف الواقعة داخل غابة مصوّرة إقامة رسمية صيفية لولاة ولاية باتنة، غير أنه من النادر ما يقيمون بها لوجود إقامتين واحدة تقع بجوار مبنى الولاية والأخرى في منطقة الفيلات الموريسكية الكائنة بحي المجزرة، وقد خصصت في الأعوام الماضية بسبب نقص الفنادق الفخمة في المدينة، لإقامة الضيوف الكبار لوقوعها في غابة مسورة، ولتوفرها على وسائل الراحة من مسبح وغيره، حيث تم اعتمادها مبيتا للفنانين الكبار الذين ينشطون حفلات مهرجان تيمقاد الدولي، فقد أقام بها نجوم كبار على غرار وردة الجزائرية والممثلة إلهام شاهين في صائفة 2002، ونجوى كرم والشاب خالد ونبيهة كراولي وصابر الرباعي وكاظم الساهر. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق راجع إلى شرارة كهربائية في انتظار التحريات النهائية.
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حريق في إقامة والي باتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
شب حريق ، ظهر الجمعة، في محيط إقامة الوالي الصيفية الكائنة بأعالي منطقة بويلف قرب هضبة كاسرو ببلدية فسديس بدائرة باتنة، تسبب في إتلاف جزئي لبعض الأشجار والأحراش المحيطة بها، غير أن تدخل مصالح الحماية المدنية مكّن من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى داخل البناية.
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وتعتبر إقامة بويلف الواقعة داخل غابة مصوّرة إقامة رسمية صيفية لولاة ولاية باتنة، غير أنه من النادر ما يقيمون بها لوجود إقامتين واحدة تقع بجوار مبنى الولاية والأخرى في منطقة الفيلات الموريسكية الكائنة بحي المجزرة، وقد خصصت في الأعوام الماضية بسبب نقص الفنادق الفخمة في المدينة، لإقامة الضيوف الكبار لوقوعها في غابة مسورة، ولتوفرها على وسائل الراحة من مسبح وغيره، حيث تم اعتمادها مبيتا للفنانين الكبار الذين ينشطون حفلات مهرجان تيمقاد الدولي، فقد أقام بها نجوم كبار على غرار وردة الجزائرية والممثلة إلهام شاهين في صائفة 2002، ونجوى كرم والشاب خالد ونبيهة كراولي وصابر الرباعي وكاظم الساهر. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق راجع إلى شرارة كهربائية في انتظار التحريات النهائية.