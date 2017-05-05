هبطت طائرة ركاب قطرية اضطراريا في سريلانكا بعد اندلاع حريق على متنها حسب ما ذكر مسؤولون سريلانكيون أمس الجمعة.
وذكر المدير العام لهيئة الطيران المدني في سريلانكا، إتش أم سي نيمالسيري، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن طائرة الخطوط الجوية القطرية، على متنها 202 راكبا، كانت في طريقها من فوكيت إلى الدوحة، قد هبطت بسلام في سريلانكا.
وأضاف نيمالسيري، أن جميع المستشفيات وفرق الإطفاء وخدمات الطوارئ، بالقرب من مطار كاتوناياكي، الواقع على مسافة 23 كم شمالي العاصمة كولومبو، وضعت في حالة تأهب.
وأشار المسؤول السريلانكي، إلى أنه يجري حاليا فحص الطائرة لمعرفة سبب الحريق.
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طائرة قطرية تهبط إضطراريا في سريلانكا بسبب حريق على متنها
وكالات
هبطت طائرة ركاب قطرية اضطراريا في سريلانكا بعد اندلاع حريق على متنها حسب ما ذكر مسؤولون سريلانكيون أمس الجمعة.
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وذكر المدير العام لهيئة الطيران المدني في سريلانكا، إتش أم سي نيمالسيري، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن طائرة الخطوط الجوية القطرية، على متنها 202 راكبا، كانت في طريقها من فوكيت إلى الدوحة، قد هبطت بسلام في سريلانكا.
وأضاف نيمالسيري، أن جميع المستشفيات وفرق الإطفاء وخدمات الطوارئ، بالقرب من مطار كاتوناياكي، الواقع على مسافة 23 كم شمالي العاصمة كولومبو، وضعت في حالة تأهب.
وأشار المسؤول السريلانكي، إلى أنه يجري حاليا فحص الطائرة لمعرفة سبب الحريق.