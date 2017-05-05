تمكنت مفرزة للجيش الوطني، الخميس، بتندوف من توقيف 9 مهربين من جنسية موريتانية، كما تمكنت في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، من حجز سيارة رباعية الدفع ومسدس آلي وذخيرة من مختلف العيارات ونظارات ميدان.
كما تمكنت ذات المصالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت "الشروق" نسخة منه، من حجز جهاز تحديد المواقع "GPS'' وتسعة أجهزة كشف عن المعادن، وكمية من الذهب وأحجار نيزكية، وجهاز حاسوب محمول، وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وعشرة هواتف نقالة، ومبلغ مالي يقدر بـ12600 أوقية وأغراض أخرى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1اكتشاف كازمة بها أسلحة وأدوية بسكيكدة
265 بالمائة من آبار العلمة بسطيف جفت مياهها نهائيا
3عون نظافة يقتل زوجته الثانية طعنا بسكين في تيارت
4نفوق غامض لآلاف الأسماك بسد في ميلة
5نظار الثانويات يهددون بشّل الامتحانات الرسمية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حسين لقرع
سلاح الأمعاء الخاوية
سليم قلالة
لماذا لا نرى الجانب الجميل فينا؟
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
توقيف 9 مهربين موريتانيين بتندوف
إ.بوخليف
تمكنت مفرزة للجيش الوطني، الخميس، بتندوف من توقيف 9 مهربين من جنسية موريتانية، كما تمكنت في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، من حجز سيارة رباعية الدفع ومسدس آلي وذخيرة من مختلف العيارات ونظارات ميدان.
تغطيات ذات صلة
شركة دواء تقاضي عون تجاري بتهمة الخيانة والسرقة
نفوق غامض لآلاف الأسماك بسد في ميلة
حريق في إقامة والي باتنة
نظار الثانويات يهددون بشّل الامتحانات الرسمية
اكتشاف كازمة بها أسلحة وأدوية بسكيكدة
كما تمكنت ذات المصالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت "الشروق" نسخة منه، من حجز جهاز تحديد المواقع "GPS'' وتسعة أجهزة كشف عن المعادن، وكمية من الذهب وأحجار نيزكية، وجهاز حاسوب محمول، وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وعشرة هواتف نقالة، ومبلغ مالي يقدر بـ12600 أوقية وأغراض أخرى.