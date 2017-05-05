توقيف 9 مهربين موريتانيين بتندوف

تمكنت مفرزة للجيش الوطني، الخميس، بتندوف من توقيف 9 مهربين من جنسية موريتانية، كما تمكنت في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، من حجز سيارة رباعية الدفع ومسدس آلي وذخيرة من مختلف العيارات ونظارات ميدان.

كما تمكنت ذات المصالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت "الشروق" نسخة منه، من حجز جهاز تحديد المواقع "GPS'' وتسعة أجهزة كشف عن المعادن، وكمية من الذهب وأحجار نيزكية، وجهاز حاسوب محمول، وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وعشرة هواتف نقالة، ومبلغ مالي يقدر بـ12600 أوقية وأغراض أخرى.