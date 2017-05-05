في مستهل أول جولة خارجية ترامب يصل إلى السعودية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، السبت، في أولى محطات أول جولة خارجية له منذ أن تولى السلطة في جانفي.

وعرضت قنوات إخبارية سعودية وعربية لقطات لطائرة ترامب وهي تحط في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في استقبال الرئيس الأمريكي الذي نزل من الطائرة مع زوجته ميلانيا التي ارتدت سروالاً أسود فضفاضاً مع قميص أسود.

وقالت السعودية، إن زيارة ترامب ستشمل اتفاقات سياسية وتجارية وستساعد على تعزيز الجهود المشتركة لقتال المتشددين الإسلاميين.

ويعقد ترامب في وقت لاحق لقاء مع العاهل السعودي ومسؤولين آخرين في المملكة التي تبدي حماسة كبيرة لزيارة اعتبرتها "تاريخية".

وسيعقد ترامب، الأحد، اجتماعات مع قادة دول الخليج وسيلقي خطاباً مرتقباً حول الإسلام أمام رؤساء ومسؤولين من دول عربية ومسلمة.

والسعودية أول بلد خارجي يزوره ترامب منذ تسلمه منصبه، وتأتي الزيارة في بداية جولة تستمر لثمانية أيام وتشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة ثم الفاتيكان.

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