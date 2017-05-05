اشترى 20 ألف ورقة اشهارية خاصة بالدواء بفواتير مضخمة شركة دواء تقاضي عون تجاري بتهمة الخيانة والسرقة

قيد صاحب شركة دواء مقرها بحيدرة، شكوى ضد عامل لديها باعتباره عون تجاري قام بشراء 20 ألف ورقة اشهارية خاصة بالدواء بفواتير مضخمة تخص الشركة من دون علمه، وتحويل مبالغ مالية لحسابه الخاص، مكبدا الشركة خسارة مالية بقيمة 60 مليون سنتيم حسب ما جاء في تصريحات الشاكي.

وبناء على المتابعة تم فتح الملف، أمام محكمة بئر مراد رايس، فتبين أن المتهم قام بابتزاز الضحية بحكم خبرته في المجال، راح وبطرق احتيالية، يضخم 20 ألف فاتورة تخص الأوراق الاشهارية الخاصة بتسويق الدواء لشهر رمضان الفارط، من مبلغ 1 دج ضخمها إلى 4 دج الورقة الواحدة، وتحويل الفارق لحسابه الخاص وضمها مع مطبعة مقرها بالشراقة.والتمس في حقه ممثل الحق العام غيابيا تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة نافذة.