الانتخابات الإيرانية روحاني يفوز بولاية رئاسية ثانية

هنأ التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، الرئيس الإصلاحي حسن روحاني بالفوز بولاية ثانية وتفوقه على منافسه رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة.

وقال التلفزيون، أن المجلس الانتخابي الإيراني أعلن فوز روحاني، بعد تقدمه على خصمه رئيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الجمعة.

وحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، حصل روحاني على قرابة 59 في المائة من الأصوات، في انتخابات الرئاسة.

وقالت وزارة الداخلية، إن روحاني حصل على 22.8 مليون صوت، بالمقارنة مع 15.5 مليون صوت لمنافسه رئيسي وذلك بعد فرز 38.9 مليون صوت. وأضافت أن عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة.