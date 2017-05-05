تلبية لدعوة الملك السعودي بن صالح يمثل الرئيس بوتفليقة في قمة الدول العربية والإسلامية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في قمة الدول العربية والإسلامية التي ستجري الأحد المقبل بالرياض بالعربية السعودية، حسبما أفاد به يوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وأفاد البيان: "تلبية للدعوة التي تلقاها من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عين فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في قمة الدول العربية والإسلامية التي ستجري بتاريخ 21 مايو 2017 بالرياض".

وسيكون رئيس مجلس الأمة مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.