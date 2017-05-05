أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أنها دمرت صاروخاً بالستياً أطلقه المسلحون الحوثيون باتجاه منطقة قريبة من العاصمة، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.
وفي بيان صادر عنه، قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض صاروخ بالستي شمال محافظة الرين غير المأهولة والتابعة لمنطقة الرياض".
وأضاف البيان: "كما تمكنت أيضاً قوات الدفاع الجوي السعودي صباح الجمعة من اعتراض صاروخ بالستي في منطقة نجران أطلقه الحوثيون من داخل قرى محافظة صعدة".
وتفيد الأنباء الواردة من هناك بأن طائرات سعودية قد شنت هجمات انتقامية ضد أهداف قريبة من العاصمة اليمنية صنعاء.
وأطلق المسلحون الحوثيون، المدعومون من إيران، في السابق عدة صواريخ تجاه الأراضي السعودية، من بينها صاروخ قالوا إنه تمكن من استهداف قاعدة عسكرية تقع على مشارف الرياض.
واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وصوله إلى الرياض، اليوم (السبت)، في أول جولة خارجية له منذ توليه السلطة في جانفي.
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قبل ساعات من زيارة ترامب
اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أنها دمرت صاروخاً بالستياً أطلقه المسلحون الحوثيون باتجاه منطقة قريبة من العاصمة، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.
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وفي بيان صادر عنه، قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض صاروخ بالستي شمال محافظة الرين غير المأهولة والتابعة لمنطقة الرياض".
وأضاف البيان: "كما تمكنت أيضاً قوات الدفاع الجوي السعودي صباح الجمعة من اعتراض صاروخ بالستي في منطقة نجران أطلقه الحوثيون من داخل قرى محافظة صعدة".
وتفيد الأنباء الواردة من هناك بأن طائرات سعودية قد شنت هجمات انتقامية ضد أهداف قريبة من العاصمة اليمنية صنعاء.
وأطلق المسلحون الحوثيون، المدعومون من إيران، في السابق عدة صواريخ تجاه الأراضي السعودية، من بينها صاروخ قالوا إنه تمكن من استهداف قاعدة عسكرية تقع على مشارف الرياض.
واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وصوله إلى الرياض، اليوم (السبت)، في أول جولة خارجية له منذ توليه السلطة في جانفي.