عاش سكان بلدية درڤينة ببجاية، الخميس، لحظات من الهلع والخوف الشديدين إثر حادثة تسمم 8 أطفال ونقلهم على جناح السرعة نحو مستشفى خراطة أين خضعوا للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.
الحادثة- حسب معلومات "الشروق" وقعت بعد تناول هؤلاء الأطفال فاكهة "التوت" التي تتزين بأشجارها شوارع هذه المنطقة قبل أن يحسوا بآلام شديدة على مستوى البطن ليتم نقلهم على جناح السرعة نحو أقرب مصحة استشفائية قبل أن يحولوا إلى مستشفى خراطة وحسب الدكتور "حميسي" مدير الصحة بالولاية، فإن الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال مستقرة ولا تدعو إلى القلق بعد إخضاعهم للعلاج اللازم، حيث فضل الطاقم الطبي- يضيف، وضع هؤلاء الأطفال تحت المراقبة الطبية لمدة 48 ساعة تفاديا لأي انعكاسات قبل أن يسمح لهم بمغادرة المستشفى.
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التوت يدخل ثمانية أطفال المستشفى ببجاية
ع. تڤمونت
عاش سكان بلدية درڤينة ببجاية، الخميس، لحظات من الهلع والخوف الشديدين إثر حادثة تسمم 8 أطفال ونقلهم على جناح السرعة نحو مستشفى خراطة أين خضعوا للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.
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الحادثة- حسب معلومات "الشروق" وقعت بعد تناول هؤلاء الأطفال فاكهة "التوت" التي تتزين بأشجارها شوارع هذه المنطقة قبل أن يحسوا بآلام شديدة على مستوى البطن ليتم نقلهم على جناح السرعة نحو أقرب مصحة استشفائية قبل أن يحولوا إلى مستشفى خراطة وحسب الدكتور "حميسي" مدير الصحة بالولاية، فإن الحالة الصحية لهؤلاء الأطفال مستقرة ولا تدعو إلى القلق بعد إخضاعهم للعلاج اللازم، حيث فضل الطاقم الطبي- يضيف، وضع هؤلاء الأطفال تحت المراقبة الطبية لمدة 48 ساعة تفاديا لأي انعكاسات قبل أن يسمح لهم بمغادرة المستشفى.