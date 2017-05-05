ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا إلى الرياض، في وقت سابق السبت، وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في استقبالهما في مطار الملك خالد الدولي.
وتناقلت المواقع والقنوات الإخبارية العربية كل صغيرة وكبيرة عن زيارة ترامب للسعودية.
وذكر موقع "هاف بوست عربي"، أن ترامب جلس لتناول فنجان من القهوة العربية في صالة مطار الملك خالد، وظهر الملك سلمان وهو يشرح لترامب طريقة التعامل مع فنجان القهوة العربية بعد تناولها، من خلال هز الفنجان كعلامة على الانتهاء منها، وعدم سكب فنجان آخر، حسب التقاليد المتبعة في السعودية.
بدوره، نشر موقع قناة سكاي نيوز عربية، مقطعاً مصوراً لابنة ترامب (إيفانكا) وزوجها جاريد كوشنير لدى وصولهما إلى الرياض.
وانتشر عدد من الهاشتاغات منها هاشتاغ #قمة_الرياض بالعربية والإنجليزية، ورد عليهما نحو ثلاثين ألف تغريدة وظهرت الهاشتاغات التي تحدثت عن الزيارة في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولاً في عدد من دول الخليج ومصر، كما أورد موقع قناة "بي بي سي عربي".
وظهر اسمي ترامب والسعودية في أكثر من 25 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وعبر هاشتاغ #قمة_الرياض رحب العديد من السعوديين بالرئيس الأمريكي، مبتهجين باختيار ترامب بلدهم المحطة الأولى في أول جولة خارجية له.
وتداول المستخدمون صوراً ومقاطع فيديو لوصول ترامب واستقبال الملك سلمان له.
كما ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولاً حول العالم، صباح السبت، هاشتاغ حمل عنوان #بنت_ترامب عبر خلاله السعوديون عن تشوقهم لرؤية إيفانكا ترامب في بلدهم مسجلين إعجابهم بها عبر الهاشتاغ.
وفي ما يلي أبرز التغريدات التي تحدثت عن زيارة ترامب للسعودية، حسب رصد "الشروق أونلاين".
بعد مأدبة غداء سيجري الملك سلمان وترامب محادثات خاصة وسيشاركان في مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين الجانبين منها صفقة شراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار.
ومن المنتظر، أن توقع شركة أرامكو السعودية صفقات بقيمة 50 مليار دولار مع شركات أمريكية، السبت، في إطار حملة لتنويع مصادر الدخل السعودي بعيداً عن الصادرات النفطية، حسب ما ذكر أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.
وسيلقي ترامب كلمة في الرياض، الأحد، بهدف كسب تأييد المسلمين لمحاربة الجماعات الإسلامية المتشددة. وسيحضر أيضاً قمة مع زعماء خليجيين في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وستكون زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة وإيطاليا وبلجيكا هي أطول فترة يقضيها بعيداً عن البيت الأبيض منذ توليه منصبه قبل أربعة شهور.
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وسط تفاعل كبير من وسائل الإعلام العربية
زيارة ترامب للسعودية تلهب مواقع التواصل في الخليج
الشروق أونلاين
استحوذت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية على اهتمامات وسائل الإعلام السعودية والعربية، بالإضافة إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
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ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا إلى الرياض، في وقت سابق السبت، وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في استقبالهما في مطار الملك خالد الدولي.
وتناقلت المواقع والقنوات الإخبارية العربية كل صغيرة وكبيرة عن زيارة ترامب للسعودية.
وذكر موقع "هاف بوست عربي"، أن ترامب جلس لتناول فنجان من القهوة العربية في صالة مطار الملك خالد، وظهر الملك سلمان وهو يشرح لترامب طريقة التعامل مع فنجان القهوة العربية بعد تناولها، من خلال هز الفنجان كعلامة على الانتهاء منها، وعدم سكب فنجان آخر، حسب التقاليد المتبعة في السعودية.
بدوره، نشر موقع قناة سكاي نيوز عربية، مقطعاً مصوراً لابنة ترامب (إيفانكا) وزوجها جاريد كوشنير لدى وصولهما إلى الرياض.
تغريدة
فيما تناقلت عدة مواقع إخبارية سعودية، أولى تغريدة للسيدة الأولى ميلانيا من الرياض التي قالت فيها: "شكراً على الاستقبال الجميل".
تغريدة
كما تداول رواد الشبكات الاجتماعية تغريدة من حساب الملك سلمان الرسمي عبر موقع تويتر ترحب بترامب.
تغريدة
وانتشر عدد من الهاشتاغات منها هاشتاغ #قمة_الرياض بالعربية والإنجليزية، ورد عليهما نحو ثلاثين ألف تغريدة وظهرت الهاشتاغات التي تحدثت عن الزيارة في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولاً في عدد من دول الخليج ومصر، كما أورد موقع قناة "بي بي سي عربي".
وظهر اسمي ترامب والسعودية في أكثر من 25 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وعبر هاشتاغ #قمة_الرياض رحب العديد من السعوديين بالرئيس الأمريكي، مبتهجين باختيار ترامب بلدهم المحطة الأولى في أول جولة خارجية له.
وتداول المستخدمون صوراً ومقاطع فيديو لوصول ترامب واستقبال الملك سلمان له.
كما ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولاً حول العالم، صباح السبت، هاشتاغ حمل عنوان #بنت_ترامب عبر خلاله السعوديون عن تشوقهم لرؤية إيفانكا ترامب في بلدهم مسجلين إعجابهم بها عبر الهاشتاغ.
وفي ما يلي أبرز التغريدات التي تحدثت عن زيارة ترامب للسعودية، حسب رصد "الشروق أونلاين".
تغريدة
تغريدة
أهم محطات الزيارة
بعد مأدبة غداء سيجري الملك سلمان وترامب محادثات خاصة وسيشاركان في مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين الجانبين منها صفقة شراء أسلحة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار.
ومن المنتظر، أن توقع شركة أرامكو السعودية صفقات بقيمة 50 مليار دولار مع شركات أمريكية، السبت، في إطار حملة لتنويع مصادر الدخل السعودي بعيداً عن الصادرات النفطية، حسب ما ذكر أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.
وسيلقي ترامب كلمة في الرياض، الأحد، بهدف كسب تأييد المسلمين لمحاربة الجماعات الإسلامية المتشددة. وسيحضر أيضاً قمة مع زعماء خليجيين في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وستكون زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة وإيطاليا وبلجيكا هي أطول فترة يقضيها بعيداً عن البيت الأبيض منذ توليه منصبه قبل أربعة شهور.