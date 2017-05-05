عمليات نوعية للجيش في محاربة المخدرات والهجرة غير الشرعية القضاء على إرهابي بسكيكدة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اثر كمين نصبته بضواحي مدينة القل بولاية سكيكدة على إرهابي، واسترجعت مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وكمية الذخيرة. فضلا عن تدمير ثلاثة قنابل تقليدية الصنع، في عملية لا تزال متواصلة بالولاية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، السبت، "أنه في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر كمين تم نصبه بضواحي مدينة القل، ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي، يوم الجمعة 19 ماي 2017، واسترجعت مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة، فيما تم كشف وتدمير ثلاثة (03) قنابل تقليدية الصنع بنفس الولاية. العملية لا تزال متواصلة".

وفي الشق الثاني للبيان، أعلن عن عملية أخرى لوحدات الجيش الشعبي، والتي مكنت من القضاء على تاجر مخدرات (01) وتوقيف (04) آخرين بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، وحجز أسلحة حربية و268 كيلوغرام من الكيف المعالج. مشيرا إلى أنه "وبفضل استغلال للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات خامس وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع محملة بكمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 264 كيلوغرام. فيما تم توقيف تاجري مخدرات (02) ببني ونيف، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، وحجز 05 مركبات ومبلغ مالي يقدر بـ2.901.000 دينار جزائري.

من جهتها، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 19 مهاجرا غير شرعي بحاسي مسعود بالناحية العسكرية الرابعة و13 مهربا من جنسيات إفريقية بكل من تندوف، وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وحجزت معدات تنقيب عن الذهب".

وانتهى البيان، إلى أن "حرس السواحل بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لعشرة (10) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع".