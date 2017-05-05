الجيش يقضي على مهرب ويسترجع أسلحة بأدرار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، بالقطاع العسكري بأدرار، من القضاء على مهرب وتوقيف أربعة آخرين واسترجاع رشاش من نوع "اربي كا"، ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن مملوءة، فيما تم حجز قنطارين و68 كيلوغراما من الكيف المعالج ومركبتين وجهاز اتصال عن طريق الأقمار الصناعية.

وبسكيكدة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ يحتوي على مسدسين آليين وبندقية صيد وكمية من الذخيرة وأجهزة إعلام آلي وأدوية ومعدات لتصنيع الألغام. وببسكرة حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة محملة بـ21 قنطارا و80 كيلوغراما من التبغ، كما أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب أزيد من 9556 لتر من الوقود، فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي بكل من تلمسان وأدرار. من جهة أخرى وفي إطار تفعيل مخطط البحث والإنقاذ عن ثلاثة مفقودين كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية، قامت وحدات حرس السواحل بعنابة بانتشال جثتي اثنين منهم في شاطئ صخري بين عين بربر وشطايبي، فيما ما تزال عملية البحث عن المفقود الثالث جارية.