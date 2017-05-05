آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
-
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
-
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
-
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
-
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
-
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
-
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
-
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
-
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
احتجاجا على مضايقة دبلوماسية في اجتماع أممي
الجزائر تستدعي السفير المغربي
استُدعي السفير المغربي بالجزائر، لحسن عبد الخالق، السبت، من طرف وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، مثلما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأبلغ مساهل السفير المغربي "احتجاج الجزائر بشدة"، على "تحرش" أحد أعضاء الوفد المغربي، ضد "دبلوماسية شابة من الوفد الجزائري المشارك في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة أو ما يعرف بمجموعة ال24 في سان فانسين وغرانادين في الفترة من 16 إلى 18 ماي 2017".
وأوضح البيان أن "هذه الاستفزازات ضد الديبلوماسية الجزائرية وصلت إلى حد ضمان الحماية المقربة لها من طرف سلطات سان فانسانت والغرينادين". كما أبرز مساهل للسفير المغربي الطابع "غير المقبول لمثل هذا التصرف المنافي لأدنى قواعد السلوك والمخل بآداب التعامل الدبلوماسي وأعرافه".
وأوضح الوزير أن المعلومات التي بحوزة الطرف الجزائري بخصوص هذا "الحادث المؤسف" والممكن التأكد منها لدى منظمي هذا اللقاء والمشاركين تثبت "تصرفات أعضاء الوفد المغربي" وأن تفاصيل هذه الوقائع قد تم إطلاع الأمين العام الأممي عليها". وفي هذا السياق تم إخبار السفير المغربي بأن "الجزائر تنتظر اعتذارات من المغرب".
وكان القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بالرباط قد استقبل يوم الجمعة، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريتة.
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، أكد الجمعة، أن الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري، في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة "اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه".
وأوضح أن "الأخبار التي بثتها وسائل الإعلام المغربية وتناقلتها، كما هي، بعض المواقع دون أن تكلف نفسها عناء التحري والتأكد من صحتها، والتي مفادها أن دبلوماسيا جزائريا رفيع المستوى اعتدى جسديا على عضو من الوفد المغربي المشارك في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة أو ما يعرف بمجموعة ال24 في سان فانسين وغرانادين، هي أخبار ملفقة، مغلوطة وكاذبة، لا تمت للواقع بأية صلة وليس لها أي أساس من الصحة".
ووصف عبد العزيز بن علي الشريف، "هذه الاتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه".
مغاربي - امريكا2017/05/20 على 15:111
لمغربي يقول لا الاه الا الله
والجزائري يقول لا الاه الا الله
المغربي ياكل الكسكس
والجزائري يأكل الكسكس
الامازيغ بالمغرب
الامازيغ بالجزائر
المغربي يحب رابح درياسه وعنقة والرميتي والشاب عقيل
الجزائري يحب عبد الوهاب الدكالي وحميد الزاهري و لطيفة رأفة وسعد المجرد
الجزائري يصوم رمضان
المغربي يصوم رمضان
الوجدي اذا تكلم جزائري
التلمساني اذا تكلم مغربي
المغربي يقول الصحراء مغربية
والحكومة الجزائرية تقول غربية
المغربي يقول القبايل 100 في 100 جزائرية
والحكومة الجزائرية تقول الصحراء 100 في 100 للبوليساريو
aziz2017/05/20 على 15:122
Une surenchère de plus dans une relation tendue à la base. Peut être il faut se résigner à une coupure définitive. C'est dommage