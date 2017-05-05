عامل بمقهى يسرق 92 مليونا لشراء دواء لابنته المعاقة

قام عامل بمقهى بسرقة 92 مليون سنتيم، من ربّ عمله، بعد أن استغل غيابه ونفذ جريمة السرقة، مبررا فعلته أمام قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس، بحجة عدم تقاضيه راتبه الشهري لمدة طويلة، ومعاناته من ديون مالية، ولشراء دواء لابنته المعاقة ما جعله يقترف الفعل في لحظة ضعف..

هيئة دفاع المتهم تقدمت بدفع شكلي تفيد ببطلان إجراءات المتابعة القضائية بالتقادم، وأن المتهم سبق له أن أعاد للضحية مبلغ 65 مليون سنتيم، واسترجع الضحية كامل حقوقه من العدالة، وأمام اعترافات المتهم التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا، وتبقى القضية في النظر في جلسة 1 جوان المقبل.