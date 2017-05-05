إحباط تفجيرين إرهابيين في بجاية

جنبت يقظة المواطنين بولاية بجاية، السبت، تنفيذ مخطط إرهابي يرمي كان يستهدف تفجير قنبلتين بإقليم منطقة الرميلة التابعة لبلدية سيدي عيش بولاية بجاية، عقب العثور على قنبلتين تقليديتي الصنع بموقعين متفرقين.

حيث تم العثور- حسب معلومات "الشروق" على القنبلة الأولى بالقرب من مقهي شعبي بمحاذاة مدرسة ابتدائية أما القنبلة الثانية فقد وضعت بالقرب من مسجد المنطقة، وقد تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان فور تلقيها الخبر حيث تدخلت فرقة مختصة في تفكيك القنابل والمتفجرات، فيما عاش سكان المنطقة لحظات من الخوف، في حن شرعت مصالح الأمن في تفتيش المكان للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى.