أحد الجناة مغترب في إسبانيا مخمورون يقتلون شابا أمام منزله في تيارت

سجل، ليلة الجمعة إلى السبت، حي سوناتيبا بمدينة تيارت حادثة وفاة يعتقد أنها ناتجة عن الضرب الذي تعرض له الضحية في شجار بين الجيران، بسبب الضوضاء الليلية التي أثارها المتهمون.

وكشفت، مصادر متطابقة من الحي أن الضحية المدعو عبد القادر، وعمره 37 سنة، أب لطفلين، خرج من بيته العائلي يحمل عصا للتحدث إلى مجموعة من الشباب كانوا في حالة سكر يلعبون كرة القدم في حدود منتصف الليل في الملعب الجواري بالحي، حيث ذهب لمعاتبتهم عن إساءتهم لوالده الذي سبقه في الحديث إليهم طالبا مهم المغادرة، لكن المجموعة التي لم يعجبها تدخله هو الآخر أشبعته ضربا، ليسقط في المكان، بسبب ما يعتقد أنه سكتة قلبية.

وحسب ذات المصادر، فإن الشرطة تدخلت وأوقفت خمسة من أصل ستة متهمين، أعمارهم بين 18 و38 سنة، حيث أن أحد المتهمين وهو مقيم باسبانيا، جاء لقضاء العطلة، فر بمجرد سقوط الضحية ليختفي عن الأنظار، فيما تم إخلاء سبيل اثنين لكونهما قاصرين وتم وضع 3 أشخاص رهن الحجز، والتحقيق معهم لاحقا.

يشار أن هذه الحادثة تأتي في أقل من أربع وعشرين ساعة من قتل رجل زوجته بطعنات سكين، فيما تبقى الأسباب قيد التحقيق من طرف الشرطة.