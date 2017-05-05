قال جمال ولد عباس الأمين العام لجهة التحرير الوطني السبت، أن بركة صورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هي التي مكنت حزبه من حصد مليون و700 ألف صوت في التشريعيات
وكان ولد عباس يتحدث في كلمة خلال حفل استقبال للمناضلين، نظم بمقر الحزب، بمناسبة احتلال الآفلان المرتبة الأولى في الانتخابات.
وردد خليفة سعداني المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، عدة مرات عبارات إشادة برئيس الجمهورية على دوره في النتيجة المحققة.
وصرح "أقولها بكل صراحة وبكل تواضع وبكل مسؤولية، لو لا صورة الرئيس والتي كنا نظهرها عن قصد في التلفزيون مع برنامجه، ما كنا لنتحصل على كل هذه الأصوات".
وأضاف "بفضل بركة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ورئيس الدولة، حصلنا على هذه النتيجة ..مليون و700 ألف صوت بفارق قارب المليون صوت عن الحزب الثاني (يقصد الأرندي)".
.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1بارون لـ"الحرقة" يفجر زورقا وسط البحر ويقتل ثلاثة شباب
2مسرحية مغربية رديئة الإخراج
3مركز سلاح المدرعات يكشف دبابة "تي 90" وحش القوات البرية
4حبس أستاذ جامعي يضخّم نقاط الطلبة مقابل 10 آلاف دينار !
5ماكرون: تحادثت هاتفيا مع بوتفليقة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
حسين لقرع
سلاح الأمعاء الخاوية
سليم قلالة
لماذا لا نرى الجانب الجميل فينا؟
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
قال أن حزبه كان يظهرها عن قصد في تجمعاته
ولد عباس: بركة صورة الرئيس وراء فوزنا
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
قال جمال ولد عباس الأمين العام لجهة التحرير الوطني السبت، أن بركة صورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هي التي مكنت حزبه من حصد مليون و700 ألف صوت في التشريعيات
تغطيات ذات صلة
الجزائر تستدعي السفير المغربي
القضاء على إرهابي بسكيكدة
البرلمان الجديد ينصب الثلاثاء المقبل بكثير من الوجوه القديمة
بن غبريط للمراقبين: كونوا صارمين مع التلاميذ المتلبِّسين بالغش
رمضان هذا العام سيكون الأفضل في الأسعار والوفرة
وكان ولد عباس يتحدث في كلمة خلال حفل استقبال للمناضلين، نظم بمقر الحزب، بمناسبة احتلال الآفلان المرتبة الأولى في الانتخابات.
وردد خليفة سعداني المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، عدة مرات عبارات إشادة برئيس الجمهورية على دوره في النتيجة المحققة.
وصرح "أقولها بكل صراحة وبكل تواضع وبكل مسؤولية، لو لا صورة الرئيس والتي كنا نظهرها عن قصد في التلفزيون مع برنامجه، ما كنا لنتحصل على كل هذه الأصوات".
وأضاف "بفضل بركة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ورئيس الدولة، حصلنا على هذه النتيجة ..مليون و700 ألف صوت بفارق قارب المليون صوت عن الحزب الثاني (يقصد الأرندي)".
.