قال أن حزبه كان يظهرها عن قصد في تجمعاته ولد عباس: بركة صورة الرئيس وراء فوزنا

قال جمال ولد عباس الأمين العام لجهة التحرير الوطني السبت، أن بركة صورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هي التي مكنت حزبه من حصد مليون و700 ألف صوت في التشريعيات

وكان ولد عباس يتحدث في كلمة خلال حفل استقبال للمناضلين، نظم بمقر الحزب، بمناسبة احتلال الآفلان المرتبة الأولى في الانتخابات.

وردد خليفة سعداني المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، عدة مرات عبارات إشادة برئيس الجمهورية على دوره في النتيجة المحققة.

وصرح "أقولها بكل صراحة وبكل تواضع وبكل مسؤولية، لو لا صورة الرئيس والتي كنا نظهرها عن قصد في التلفزيون مع برنامجه، ما كنا لنتحصل على كل هذه الأصوات".

وأضاف "بفضل بركة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ورئيس الدولة، حصلنا على هذه النتيجة ..مليون و700 ألف صوت بفارق قارب المليون صوت عن الحزب الثاني (يقصد الأرندي)".

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