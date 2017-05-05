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4 أوت أول رحلة للحج
محمد عيسى: ليلة الشك هذا الجمعة
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إن رصد رؤية الهلال للشهر المعظم سيكون هذا الجمعة مستبعدا رؤية الهلال يوم الخميس، لافتا إلى أن أول رحلة إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 4 أوت القادم.
ونفى الوزير الإشاعات التي تقول إنه اصدر تعليمات للائمة خاصة بصلاة التراويح وقال إن الإمام حر في تسيير الفضاء الروحي للمسجد كما له السلطة المطلقة في تسييره والمرافق التابعة له، ودعا الأئمة لمحاربة ظاهرة جشع التجار خلال شهر رمضان بواسطة الدروس.
بلقاسم2017/05/20 على 19:291
.خلونا نؤدس صلاة الجمعة ...اطرانكيل......