بدءا من الأحد "السناباب" تقرّر شل البلديات 10 أيام من كل شهر

ينتظر أن يدخل عمال البلديات المنضوون تحت لواء فدرالية عمال البلديات للسناباب في إضراب عن العمل لمدة 10 ايام متجددة كل شهر بداية من الأحد، للرد على تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها والتي تمس إنشغالات إجتماعية ومهنية لعمال هذا القطاع الحساس، حيث قررت فدرالية عمال البلديات المنضوية تحت لواء نقابة السناباب الشروع في إضرابها الوطني هذا الأحد وبصفة دورية كل شهر حسب وصل الإيداع على مستوى وزارة الداخلية.

الحركة الاحتجاجية هدفها حسب النقابة، إسماع مطالبها التي تتمثل أساسا في مراجعة قانون الوظيف العمومي وباقي القوانين الأساسية بما فيها تطبيق المنح المتعلقة بأعوان الشبابيك والمادة 87 مكرر، إضافة إلى احترام حرية العمل النقابي وحق الإضراب وكذا إدماج كل المتعاقدين بمن فيهم أصحاب عقود الإدماج المهني.

وخلصت فدرالية عمال البلديات في بيانها للإضراب بالتنديد بحرمان عمال البلديات الذين وصفتهم بالعمود الفقري لتسيير الإدارة الجزائرية، من أدنى حقوقهم المشروعة في ترشحهم للإنتخابات المحلية.