بن غبريط: التقاعد أخلط حساباتنا وأجبرنا على مسابقة التوظيف

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، خلال زيارة عمل، السبت، إلى قسنطينة، أن أملها كان عدم فتح أي مسابقة للتوظيف، سوى توظيف المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة مباشرة وفق احتياجات القطاع سنويا، قبل أن تردف بأن أمل الوزارة اصطدم ميدانيا بواقع مغاير، بعد احتياجات القطاع لأكثر من 28000 أستاذ على المستوى الوطني، في حين أن عدد المتخرجين من المدرسة العليا لا يتجاوز 4000 متخرج سنويا، في مختلف التخصصات.

وقالت بن غبريط أن الخلل الذي فرضه الواقع كان بسبب إحالة عدد هائل من الأساتذة على التقاعد، بطلب منهم، وشغور المناصب التي كان يشغلونها في مختلف المؤسسات التربوية، وهو ما اجبر الوزارة على الإعلان عن تنظيم مسابقة توظيف هذه السنة.

الوزيرة التي تفقدت خلال زيارتها عددا من المؤسسات التربوية، بالولاية أشرفت على وضع حجر الأساس لإنجاز بعض المدارس، وتدشين أخرى، فيما قامت بتحويل مدرسة ابتدائية إلى متوسطة، بالمدينة الجديدة علي منجلي، بسبب الإكتظاظ، مؤكدة أن وزارتها تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية في كل الولايات للقضاء، على مشكلة الإكتظاظ بداية من الموسم الدراسي المبل، بعد اعتماد طريقة جديدة في إنجاز المؤسسات التربوية تتمثل في الهيكل الجاهز.