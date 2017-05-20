في الذكرى 14 لزلزال بومرداس ترحيل 500 عائلة من شاليهات ببرج منايل إلى سكنات لائقة

من المنتظر أن تشهد، الأحد، دائرة برج منايل التي تعد ثاني أكبر دائرة على مستوى بومرداس، إحدى أكبر وأهم عمليات ترحيل قاطني الشاليهات وذلك بإعادة إسكان نحو 500 عائلة من حي الشاليهات تامشماشت.

وتأتي هذه العملية تزامنا والذكرى 14 لزلزال بومرداس، والذي ما تزال آثاره ممثلة في الشاليهات التي أتى عليها الزمن بعدما انتهت مدة صلاحيتها واهترأت بشكل شبه كلي. وفي وقت ساهمت الشاليهات في إسكان آلاف العائلات غير المنكوبة بعدما تم التكفل بهذه الفئة منذ سنوات، إلا أنها زادت من حدة أزمة السكن عبر تراب هذه الولاية وذلك بمنح الأولولية في الإسكان لقاطني الشاليهات على حساب باقي الفئات الاجتماعية، مثلما هو الحال بدائرة يسر، فضلا عن قيام البعض بالحصول على مقررات الاستفادة عن طريق المحاباة في وقت يلجأ البعض لاقتحام الشاليهات التي يغادرها سكانها خلال النهار وهو ما يدخلهم المحاكم لفك النزاع مثلما هو الحال بشاليهات الصغيرات التابعة لدائرة بومرداس.

وتعتبر العملية التي ستشهدها برج منايل اليوم، العملية رقم 11 المندرجة في إطار القضاء على شاليهات بومرداس مع نهاية السنة الجارية، على أن تستفيد 1800 عائلة من الترحيل إلى غاية الخامس جويلية القادم.

لتكون بذلك ولاية بومرداس قد قضت منذ انطلاق العملية شهر ديسمبر الماضي على نحو 2000 شاليه ووصل عدد الشاليهات التي تمت إزالتها منذ انطلاق العملية سنة 2012 إلى نحو 4560 شاليه من أصل 14917 شاليه موزعين عبر 95 موقعا.