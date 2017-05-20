ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم

date 2017/05/21 views 54 comments 0
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icon-writer وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين ستتحسن، وذلك بعد لقائه مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة للسعودية.

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وأوضح ترامب أثناء لقائه مع ملك البحرين في الرياض: "العلاقات بين بلدينا رائعة وإن كان قد شابها بعض التوتر، لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنقيم علاقة طويلة المدى جدا. وأتطلع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة".

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