ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين ستتحسن، وذلك بعد لقائه مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة للسعودية.

وأوضح ترامب أثناء لقائه مع ملك البحرين في الرياض: "العلاقات بين بلدينا رائعة وإن كان قد شابها بعض التوتر، لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنقيم علاقة طويلة المدى جدا. وأتطلع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة".