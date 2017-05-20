صفقة عسكرية جديدة بين الهند والكيان الصهيوني

أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء المملوكة للدولة، الأحد، أنها فازت بعقد آخر قيمته 630 مليون دولار لإمداد 4 سفن في البحرية الهندية بأنظمة جوية ودفاعية.

وللمرة الأولى سينفذ العقد مع شركة "بهارات" للإلكترونيات الحكومية الهندية، التي تعتبر المتعاقد الرئيسي في المشروع في إطار سياسة "صنع في الهند".

وتم اختبار نظام (باراك 8) الإسرائيلي للصواريخ سطح جو بعيدة المدى بنجاح الأسبوع الماضي على متن سفينة للبحرية الهندية، وفق ما نقلت "رويترز"، وتضمن سيناريو الاختبار وجود تهديد في الجو وإطلاق صاروخ لاعتراضه وتدمير الهدف.

وكانت شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء عقدت صفقة في أفريل بنحو ملياري دولار لإمداد الجيش والبحرية في الهند بأنظمة دفاع صاروخي.