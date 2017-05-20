انفجار بمخازن أسلحة يهز عدن

هز انفجار قوي مدينة عدن جنوبي اليمن، مساء السبت، حسبما أفاد مصادر إعلامية يمنية.

ووفقا للمصادر الإعلامية ذاتها، فقد وقع الانفجار في مخازن أسلحة داخل أحد المعسكرات التابعة للحرس الرئاسي، وأدى إلى إصابة شخصين.

وشوهدت ألسنة النيران في مصنع الغزل والنسيج الذي تحول مقرا لأحد ألوية الحرس الرئاسي اليمني.

وكانت عدن، الواقعة على الساحل الجنوبي لليمن، أولى المدن الكبرى التي تتحرر من قبضة الحوثيين، بدعم من قوات التحالف التي تقودها السعودية.

وفي أعقاب تحريرها، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية على العاصمة صنعاء.