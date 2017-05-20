مكافحة الإرهاب وتدخلات إيران ضمن جدول الأعمال بدء أعمال القمة الخليجية الأمريكية في الرياض

بدأت، الأحد، أعمال القمة الخليجية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، وتكتسب أهمية كبيرة حيث تبحث مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى ملفات هامة أخرى.

وتعقب القمة الأمريكية الخليجية قمة أخرى دعا إليها العاهل السعودي زعماء حوالى 50 دولة عربية وإسلامية، سيلقي خلالها الرئيس الأمريكي خطابا يعبر فيه عن "آماله" للعالم الإسلامي.

وفي اليوم الأول من زيارة ترامب إلى السعودية، السبت، استقبل ترامب بحفاوة في الرياض، ووقع مع الملك سلمان بن عبدالعزيز عقودا بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 مليارات لعقود تسلح تهدف إلى مواجهة "التهديدات الإيرانية".

وزيارة ترامب إلى السعودية أول زيارة رسمية خارجية له منذ تسلمه منصبه في جانفي الماضي.