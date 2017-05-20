قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، إنه سيزور مصر قريبا مع إدراج ذلك على جدول أعماله.
وأوضح ترامب: "سأذهب إلى مصر. سندرج ذلك في جدول الأعمال قريبا"، مضيفا أن "السيسي قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة".
ووصف ترامب السيسي بـ"الصديق"، مضيفا: "مررنا بالكثير معا".
وتابع ترامب أن "أمن مصر يبدو متينا"، ورد السيسي بالتأكيد على أن "مصر آمنة ومستقرة في ظل التعاون مع الولايات المتحدة".
ويتعرض عناصر من الشرطة والجيش في مصر منذ 2013 لهجمات قتل فيها مئات العسكريين ورجال الأمن، ووقعت خلال الأشهر الماضية تفجيرات انتحارية دامية استهدفت كنائس وقتل فيها عشرات المدنيين.
وقال السيسي لترامب: "أنت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل"، فرد عليه الرئيس الأمريكي،وسط ضحكات الحاضرين، "أتفق معك في ذلك".
وفي أفريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب، الذي أشاد حنيها بالرئيس المصري، قائلا إنه "يقوم بعمل رائع" وسط ظروف "صعبة"، طاويا بذلك صفحة الانتقادات، التي وجهتها إدارة سلفه باراك أوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الإنسان.
ويأتي لقاء ترامب مع السيسي في إطار سلسلة لقاءات ثنائية عقدها أيضا مع ملك البحرين وأمير قطر، وذلك قبل عقد القمة الخليجية الأمريكية.
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ترامب للسيسي: سأزور مصر قريبا
وكالات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، إنه سيزور مصر قريبا مع إدراج ذلك على جدول أعماله.
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ترامب للسيسي: سأزور مصر قريبا
بدء أعمال القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
وأوضح ترامب: "سأذهب إلى مصر. سندرج ذلك في جدول الأعمال قريبا"، مضيفا أن "السيسي قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة".
ووصف ترامب السيسي بـ"الصديق"، مضيفا: "مررنا بالكثير معا".
وتابع ترامب أن "أمن مصر يبدو متينا"، ورد السيسي بالتأكيد على أن "مصر آمنة ومستقرة في ظل التعاون مع الولايات المتحدة".
ويتعرض عناصر من الشرطة والجيش في مصر منذ 2013 لهجمات قتل فيها مئات العسكريين ورجال الأمن، ووقعت خلال الأشهر الماضية تفجيرات انتحارية دامية استهدفت كنائس وقتل فيها عشرات المدنيين.
وقال السيسي لترامب: "أنت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل"، فرد عليه الرئيس الأمريكي،وسط ضحكات الحاضرين، "أتفق معك في ذلك".
وفي أفريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب، الذي أشاد حنيها بالرئيس المصري، قائلا إنه "يقوم بعمل رائع" وسط ظروف "صعبة"، طاويا بذلك صفحة الانتقادات، التي وجهتها إدارة سلفه باراك أوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الإنسان.
ويأتي لقاء ترامب مع السيسي في إطار سلسلة لقاءات ثنائية عقدها أيضا مع ملك البحرين وأمير قطر، وذلك قبل عقد القمة الخليجية الأمريكية.