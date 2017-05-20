قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، أين سيتفقد حالة الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية المرابطة في هذه الناحية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الفريق قايد صالح سيغتنم هذه السانحة للإشراف على تمرين تكتيكي بمستوى لواء مدعم و بالرمايات الحقيقية وهذا تتويجا لسنة التحضير القتالي 2016/2017.