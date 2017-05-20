العاهل السعودي: آفاق إيجابية للقمة الإسلامية الأمريكية

رحب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، في تغريدة على موقع تويتر، بقادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض، مشيرا إلى أنها ستوثق التحالف ضد الإرهاب.

وقال العاهل السعودي: "أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب".

ومن المقرر أن يلقي ترامب، في وقت لاحق، خطابا مرتقبا خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، من المنتظر أن يدعو إلى محاربة التطرف.