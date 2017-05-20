كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه تم التعرف على هوية الإرهابي المقضي عليه خلال كمين نصبته مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2017، بضواحي مدينة القل، ولاية سكيكدة.
وذكر بيان للوزارة أن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى "ل.عبد الكريم" المكنى "مُعاذ"، فيما أسفرت عملية البحث عن ضبط قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وكمية من الذخيرة.
من جهة أخرى، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالبويرة وبومرداس، (07) مخابئ للإرهابيين و(03) ألغام تقليدية الصنع.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، (04) تجار مخدرات وحجزت (28) كيلوغراما من الكيف المعالج و(03) مركبات، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، مهربين (02) وحجزت شاحنة و(441100) وحدة من المواد الصيدلانية و(30620) وحدة من المفرقعات و(7500) وحدة من حوامل تخزين البيانات.
وبكل من برج باجي مختار وعين قزام، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي شاحنتين (02) و(04) مركبات رباعية الدفع و(25,435) طن من المواد الغذائية و(1600) لتر من الوقود و(2400) وحدة من مواد التنظيف وتجهيزات للتنقيب عن الذهب. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف، ثمانية (08) منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وتجهيزات للتنقيب عن الذهب وأجهزة اتصال عن طريق الأقمار الصناعية.
وبكل من تمنراست والأغواط وتلمسان وبشار، تم توقيف (35) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه بسكيكدة
تدمير 7 مخابئ بالبويرة وبومرداس
الشروق أون لاين
كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه تم التعرف على هوية الإرهابي المقضي عليه خلال كمين نصبته مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2017، بضواحي مدينة القل، ولاية سكيكدة.
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وذكر بيان للوزارة أن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى "ل.عبد الكريم" المكنى "مُعاذ"، فيما أسفرت عملية البحث عن ضبط قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وكمية من الذخيرة.
من جهة أخرى، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالبويرة وبومرداس، (07) مخابئ للإرهابيين و(03) ألغام تقليدية الصنع.
وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، (04) تجار مخدرات وحجزت (28) كيلوغراما من الكيف المعالج و(03) مركبات، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، مهربين (02) وحجزت شاحنة و(441100) وحدة من المواد الصيدلانية و(30620) وحدة من المفرقعات و(7500) وحدة من حوامل تخزين البيانات.
وبكل من برج باجي مختار وعين قزام، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي شاحنتين (02) و(04) مركبات رباعية الدفع و(25,435) طن من المواد الغذائية و(1600) لتر من الوقود و(2400) وحدة من مواد التنظيف وتجهيزات للتنقيب عن الذهب. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف، ثمانية (08) منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وتجهيزات للتنقيب عن الذهب وأجهزة اتصال عن طريق الأقمار الصناعية.
وبكل من تمنراست والأغواط وتلمسان وبشار، تم توقيف (35) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.