الدرك "يستبق" تأمين ترحيل قاطني القصدير بالمسيلة

أشرف المفتش التقني بالمفتشية العامة بقيادة الدرك الوطني العقيد قندوسي عبد القادر، السبت، على مراسم نهاية سنة التحضير القتالي بمجموعة التدخل 26 بمنطقة ذراع الحاجة في المسيلة، التي شملت تنفيذ سيناريو عملية تأمين ترحيل وإعادة إسكان وفتح للطريق الوطني بحضور السلطات المحلية.

المناورة شملت إقحام ست سرايا قامت بتنفيذ العملية، أبان خلالها أفراد الدرك الوطني عن تقنيات عالية ومهارات في التحكم في الاحتجاجات التي تشهدها من حين إلى آخر عمليات الترحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل القضاء على السكنات الفوضوية وإظهار دور مصالح الدرك الوطني في مواكبة العملية من خلال السهر على الحفاظ على النظام العام لتفادي حدوث أي انزلاقات أو مشاكل قد تعرقل السير الحسن.

وتم اقتراح هذا الدرس حسب العقيد قندوسي عبد القادر، لما يمثله من أساليب جديدة يعتمد عليها المشاغبون للمساس بالنظام العام وما تتطلبه هذه الأساليب من تقنيات لمواجهتها والرفع من جاهزية الوحدات وسرعة التدخل والعمل باحترافية، وفي إطار الاعتماد على العصرنة والاحترافية وفق تعليمات اللواء نوبة مناد قائد الدرك الوطني واستغلال المروحية في مراقبة المكان.