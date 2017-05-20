مثل شابان، أمام قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الوادي، الأحد، بتهمة الانتماء لمجموعة مسلحة تنشط في الداخل والخارج، وذلك بأمر من النيابة العامة لذات الهيئة القضائية.
وأوضحت مصادر "الشروق" أن الأمر يتعلق بشابين في آخر العقد الثاني من عمرهما يرجح أنهما ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي، ويقطنان بإحدى بلديات الوادي، تم القبض عليهما من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي في عملية أمنية، إثر كشف أحد العناصر الموقوفة، تورطهما في أعمال إرهابية، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المتهمين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهما.
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توقيف شابين مواليين لـ"داعش" بالوادي
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
مثل شابان، أمام قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الوادي، الأحد، بتهمة الانتماء لمجموعة مسلحة تنشط في الداخل والخارج، وذلك بأمر من النيابة العامة لذات الهيئة القضائية.
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وأوضحت مصادر "الشروق" أن الأمر يتعلق بشابين في آخر العقد الثاني من عمرهما يرجح أنهما ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي، ويقطنان بإحدى بلديات الوادي، تم القبض عليهما من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي في عملية أمنية، إثر كشف أحد العناصر الموقوفة، تورطهما في أعمال إرهابية، وقد أمر قاضي التحقيق بوضع المتهمين رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهما.