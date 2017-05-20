استيقظ سكان مدينة بريكة في ولاية باتنة، صباح الأحد، على وقع حادثة أليمة، راح ضحيتها التلميذ حسام.ب البالغ من العمر 17 سنة المتمدرس في السنة الأولى ثانوي، حيث عثر عليه مشنوقا في منزله العائلي الكائن في حي الدرناني ببريكة، واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية يدرس بثانوية حي 1000 مسكن القديمة، وقد وقعت الحادثة فجر الأحد، وكان الضحية نائما في أعلى المنزل رفقة أخيه، طلبا لبرودة الجو، ولكن عندما استيقظ الوالد من أجل أداء صلاة الفجر، تفاجأ بوجود ابنه مشنوقا بواسطة حبل ومعلقا في السلم، حيث أصيب بفاجعة وذهول كبيرين.
وتم نقل جثة الضحية على الفور إلى مصلحة حفظ الجثث، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة. فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، وينتظر أن تعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وتفيد بعض المصادر أن الضحية لم يكن يعاني من مشاكل سواء اجتماعية أو نفسية بل وأكد زملاؤه في الثانوية أنه من أنجب الطلبة وأحرسهم على التفوق.
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تلميذ "متفوق" ينتحر داخل منزله بباتنة
ع. ميساوي
استيقظ سكان مدينة بريكة في ولاية باتنة، صباح الأحد، على وقع حادثة أليمة، راح ضحيتها التلميذ حسام.ب البالغ من العمر 17 سنة المتمدرس في السنة الأولى ثانوي، حيث عثر عليه مشنوقا في منزله العائلي الكائن في حي الدرناني ببريكة، واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية يدرس بثانوية حي 1000 مسكن القديمة، وقد وقعت الحادثة فجر الأحد، وكان الضحية نائما في أعلى المنزل رفقة أخيه، طلبا لبرودة الجو، ولكن عندما استيقظ الوالد من أجل أداء صلاة الفجر، تفاجأ بوجود ابنه مشنوقا بواسطة حبل ومعلقا في السلم، حيث أصيب بفاجعة وذهول كبيرين.
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وتم نقل جثة الضحية على الفور إلى مصلحة حفظ الجثث، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف ببريكة. فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، وينتظر أن تعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وتفيد بعض المصادر أن الضحية لم يكن يعاني من مشاكل سواء اجتماعية أو نفسية بل وأكد زملاؤه في الثانوية أنه من أنجب الطلبة وأحرسهم على التفوق.