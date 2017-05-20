بعضهن لم يتمكن من إجراء الامتحانات تسمّم 42 طالبة جامعية في احتفالات عيد الطالب ببشار

كشفت مصادر من مستشفى ترابي بوجمعة ببشار، عن استقبال مصلحة الاستعجالات 42 طالبة من الإقامة الجامعية بعد تعرضهن لتسمم غذائي عشية احتفالهن بيوم الطالب المصادف لـ19 ماي من كل سنة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير الخدمات الجامعية ببشار حسان كرومي في اتصال هاتفي مع "الشروق"، عن مغادرة كل الطالبات المستشفى، بعدما قدمت لهم العناية اللازمة. وعن العدد المرتفع الذي تحدثت عنه بعض الأطراف أكد مدير الخدمات بأن الطالبات اللاتي أصبن فعلا بتسمم غذائي هن 42 طالبة، والبقية أصبن فقط فقط بدوار وإغماء، قبل أن تتحسن حالتهن، خاصة أن الامتحانات كانت مبرمجة، الأحد، وقد طلبن منه التقرب من إدارة الجامعة لتأجيل موعد الامتحانات، مضيفا أن مصالحه قامت بتحليل الطبق الشاهد لمعرفة مصدر التسمم.

من جهته ندد الاتحاد العام الطلابي الحر في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه بما يحدث في الإقامات الجامعية، حيث ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طلبة الإقامات الجامعية لمثل هذه الحوادث.

وكشف بيان الاتحاد عن تعرض 148 طالبة من الإقامات الجامعية الثلاث 8 ماي و19 ماي وسي فرحات لتسمم غذائي، مطالبات الجهات المسؤولة بالتدخل لمعرفة أسباب هذا التسمم خاصة أن الطلبة مقبلون على فترة الامتحانات وارتفاع درجة الحرارة بمناطق الجنوب.