يواجه رئيس بلدية في مستغانم، عقوبة الحبس النافذ لمدة سننتين، وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في قضية التلاعب بملف التوظيف في إطار عقود الإدماج، حيث سبق للمحكمة الابتدائية لدائرة سيدي علي، أن أصدرت حكمها في القضية، حيث ينتظر أن تفصل غدا محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء ولاية مستغانم في الحكم مجددا.
وتفجرت قضية ملف التوظيف إثر الشكوى التي تقدم بها خمسة موظفين، مفادها إقصاءهم من دون وجه حق من مسابقة الإدماج في مناصب ثابتة، حيث يوجد بين أطراف القضية رئيس البلدية ورئيس مصلحة المستخدمين.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي علي قد استمع للموظفين المعنيين بقضية الإقصاء من مسابقة الإدماج للاستفادة من منصب ملحق إداري على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية التي يترأسها المتهم، بعد سنوات من العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث تم منح المنصب لموظفة بواسطة استعمال السلطة والنفوذ.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1محاكمة شاب نشر فيديو لمستشفى الأمراض العقلية ببلعباس
2شبان ملبو ببجاية يعلنون الحرب على السكر العلني
3سيدة من وهران تقطع 400 كم على الأقدام لطلب علاج ابنتها
450 شخصا من ذوي متوفى يهاجمون مستشفى وهران
5فتح باب الترشيحات والإنتخابات في الفاتح أكتوبر
Français English
الرأي
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
عبد الناصر
صح فطوركم!
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
حسين لقرع
سلاح الأمعاء الخاوية
سليم قلالة
لماذا لا نرى الجانب الجميل فينا؟
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
موظفة حصلت على الإدماج عن طريق المحسوبية
"مير" بمستغانم متهم بالتلاعب بعقود الإدماج
العربي. ب
يواجه رئيس بلدية في مستغانم، عقوبة الحبس النافذ لمدة سننتين، وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في قضية التلاعب بملف التوظيف في إطار عقود الإدماج، حيث سبق للمحكمة الابتدائية لدائرة سيدي علي، أن أصدرت حكمها في القضية، حيث ينتظر أن تفصل غدا محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء ولاية مستغانم في الحكم مجددا.
تغطيات ذات صلة
"مير" بمستغانم متهم بالتلاعب بعقود الإدماج
تسمّم 42 طالبة جامعية في احتفالات عيد الطالب ببشار
تلميذ "متفوق" ينتحر داخل منزله بباتنة
توقيف شابين مواليين لـ"داعش" بالوادي
تدمير 7 مخابئ بالبويرة وبومرداس
وتفجرت قضية ملف التوظيف إثر الشكوى التي تقدم بها خمسة موظفين، مفادها إقصاءهم من دون وجه حق من مسابقة الإدماج في مناصب ثابتة، حيث يوجد بين أطراف القضية رئيس البلدية ورئيس مصلحة المستخدمين.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي علي قد استمع للموظفين المعنيين بقضية الإقصاء من مسابقة الإدماج للاستفادة من منصب ملحق إداري على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالبلدية التي يترأسها المتهم، بعد سنوات من العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث تم منح المنصب لموظفة بواسطة استعمال السلطة والنفوذ.