باشرت شركة توزيع الكهرباء والغاز للحراش مع بداية الأسبوع الجاري، حملة تحسيسية لزبائنها من اجل تسديد ديونها العالقة والتي تفوق لدى هؤلاء أكثر من 150 مليار، 60 مليارا تبقى تنتظر دخول خزينتها من طرف الزبائن العاديين و90 مليارا لدى مختلف الإدارات.
وقد هددت الشركة بالمقابل باللجوء إلى قطع الكهرباء عن المخالفين الذين لم يسددوا أكثر من فاتورتين فما فوق، وهي الطريقة التي ستباشرها مختلف الإدارات الفرعية والولائية عبر 48 ولاية من اجل تحصيل الديون لتغطية حالة التقشف.
وقال مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، كواش، في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالحه قامت بإطلاق حملة تحسيسية، انطلاقا من هذا الأسبوع وقبيل حلول الشهر الفضيل لمطالبة الزبائن دفع الديون العالقة لديها، مشيرا إلى إمكانية قطع التيار الكهربائي عن الزبائن الذي تخلفوا عن دفع من فاتورتين إلى أكثر، أما عن الديون العالقة فأكد المتحدث أنها بلغت 60 مليارا لدى الزبائن العاديين و90 مليارا أخرى لا تزال عالقة لدى مختلف الإدارات المتواجدة على تراب المقاطعة التي تغطيها شركة توزيع الكهرباء للحراش، وذكر المتحدث أن بلدية برج البحري تصنف ضمن المتخلفين الذين لم يسددوا ديون بعد ما وصلت إلى 20 مليارا ما دفع الشركة إلى قطع الكهرباء عن مقرها منذ بداية السنة.
أما بشأن مخطط الشركة، فأشار كواش إلى تخصيص 70 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع تشمل 14 بلدية بشرق العاصمة، حيث بلغت نسبة الأشغال 70 بالمائة موجهة لإنجاز 25 محولا كهربائيا و50 كلم من الخطوط الأرضية ذات الضغط المتوسط، وهي المشاريع التي ستخفف من الضغط المتزايد على الجهة، وبالتالي الحد من الانقطاعات التي تتضاعف خلال فصل الصيف، وتبقى –حسبه- القرصنة من أهم المشاكل التي تواجهها الشركة.
ولجأت المؤسسة الجمعة إلى قطع التيار الكهربائي عن 4 بلديات بشرق العاصمة ويتعلق الأمر ببرج البحري، المرسى، عين طاية، هراوة، لمباشرة أشغال توصيل المحول الكهربائي الجديد الذي دخل الخدمة مباشرة بعد إتمام الأشغال والكائن موقعه على مستوى بلدية رويبة شمال، حيث تم ربطه بالمحولات القديمة بغية التخفيف من الضغط والطلب الكبير للكهرباء على كل من الرويبة وعين طاية وبالتالي تحسين نوعية الخدمات لتفادي الانقطاعات تزامنا وشهر رمضان وموسم الاصطياف.
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حملة لتسديد المستحقات قبل قطعها عشية رمضان.. كواش لـ"الشروق":
150 مليار مستحقات سونلغاز الحراش لدى الزبائن والإدارات
راضية مرباح
باشرت شركة توزيع الكهرباء والغاز للحراش مع بداية الأسبوع الجاري، حملة تحسيسية لزبائنها من اجل تسديد ديونها العالقة والتي تفوق لدى هؤلاء أكثر من 150 مليار، 60 مليارا تبقى تنتظر دخول خزينتها من طرف الزبائن العاديين و90 مليارا لدى مختلف الإدارات.
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وقد هددت الشركة بالمقابل باللجوء إلى قطع الكهرباء عن المخالفين الذين لم يسددوا أكثر من فاتورتين فما فوق، وهي الطريقة التي ستباشرها مختلف الإدارات الفرعية والولائية عبر 48 ولاية من اجل تحصيل الديون لتغطية حالة التقشف.
وقال مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، كواش، في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالحه قامت بإطلاق حملة تحسيسية، انطلاقا من هذا الأسبوع وقبيل حلول الشهر الفضيل لمطالبة الزبائن دفع الديون العالقة لديها، مشيرا إلى إمكانية قطع التيار الكهربائي عن الزبائن الذي تخلفوا عن دفع من فاتورتين إلى أكثر، أما عن الديون العالقة فأكد المتحدث أنها بلغت 60 مليارا لدى الزبائن العاديين و90 مليارا أخرى لا تزال عالقة لدى مختلف الإدارات المتواجدة على تراب المقاطعة التي تغطيها شركة توزيع الكهرباء للحراش، وذكر المتحدث أن بلدية برج البحري تصنف ضمن المتخلفين الذين لم يسددوا ديون بعد ما وصلت إلى 20 مليارا ما دفع الشركة إلى قطع الكهرباء عن مقرها منذ بداية السنة.
أما بشأن مخطط الشركة، فأشار كواش إلى تخصيص 70 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع تشمل 14 بلدية بشرق العاصمة، حيث بلغت نسبة الأشغال 70 بالمائة موجهة لإنجاز 25 محولا كهربائيا و50 كلم من الخطوط الأرضية ذات الضغط المتوسط، وهي المشاريع التي ستخفف من الضغط المتزايد على الجهة، وبالتالي الحد من الانقطاعات التي تتضاعف خلال فصل الصيف، وتبقى –حسبه- القرصنة من أهم المشاكل التي تواجهها الشركة.
ولجأت المؤسسة الجمعة إلى قطع التيار الكهربائي عن 4 بلديات بشرق العاصمة ويتعلق الأمر ببرج البحري، المرسى، عين طاية، هراوة، لمباشرة أشغال توصيل المحول الكهربائي الجديد الذي دخل الخدمة مباشرة بعد إتمام الأشغال والكائن موقعه على مستوى بلدية رويبة شمال، حيث تم ربطه بالمحولات القديمة بغية التخفيف من الضغط والطلب الكبير للكهرباء على كل من الرويبة وعين طاية وبالتالي تحسين نوعية الخدمات لتفادي الانقطاعات تزامنا وشهر رمضان وموسم الاصطياف.