قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، أنه أبلغ الوزير الأول عبد المالك سلال بقرار حزبه رفض دخول الحكومة الجديدة خلال لقاء بينهما.
ونشر مقري على صفحته بموقع فايسبوك "زرت هذا اليوم السيد الوزير الأول عبد المالك سلال صحبة رئيس مجلس الشورى الوطني الأستاذ أبو بكر قدودة بطلب منا لتبليغه رسميا قرار مجلس الشورى الوطني بعدم دخول الحكومة".
وأضاف أن الخطوة جاءت من "باب اللياقة والأدب ولإدخال ثقافة سياسية ديمقراطية جديدة كما هو موجود في العلاقة بين الحكومة والمعارضة في التجارب الديموقراطية العريقة" .
وكان المجلس الشوري للحركة قد صوت الجمعة، بأغلبية ساحقة برفض عرض رئاسة الجمهورية لدخول الحكومة الجديدة.
وقال عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية السبت، أن قرار الحركة كان منسجما مع لوائح المؤتمر الأخير فضلا عن عدم التزام السلطات بتعهدها بتنظيم انتخابات نزيهة.
من جهته صرح الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت، أنه يحترم قرار حركة مجتمع السلم وعلاقتها مع السلطة لن تتغير بسبب هذا الخيار.
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أبلغه بقرار رفض دخول الحكومة
مقري يلتقي سلال
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، أنه أبلغ الوزير الأول عبد المالك سلال بقرار حزبه رفض دخول الحكومة الجديدة خلال لقاء بينهما.
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ونشر مقري على صفحته بموقع فايسبوك "زرت هذا اليوم السيد الوزير الأول عبد المالك سلال صحبة رئيس مجلس الشورى الوطني الأستاذ أبو بكر قدودة بطلب منا لتبليغه رسميا قرار مجلس الشورى الوطني بعدم دخول الحكومة".
وأضاف أن الخطوة جاءت من "باب اللياقة والأدب ولإدخال ثقافة سياسية ديمقراطية جديدة كما هو موجود في العلاقة بين الحكومة والمعارضة في التجارب الديموقراطية العريقة" .
وكان المجلس الشوري للحركة قد صوت الجمعة، بأغلبية ساحقة برفض عرض رئاسة الجمهورية لدخول الحكومة الجديدة.
وقال عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية السبت، أن قرار الحركة كان منسجما مع لوائح المؤتمر الأخير فضلا عن عدم التزام السلطات بتعهدها بتنظيم انتخابات نزيهة.
من جهته صرح الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت، أنه يحترم قرار حركة مجتمع السلم وعلاقتها مع السلطة لن تتغير بسبب هذا الخيار.