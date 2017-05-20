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عبد الحكيم بطاش للشروق:
4 ملايير سنتيم تكلفة تمثال ماسينيسا
كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أن تمثال ماسينيسا كلف الخزينة العمومية 4 ملايير سنتيم، وسيتم تنصيبه في ساحة تافورة مطلع الدخول الاجتماعي القادم.
وأضاف بطاش في اتصال مع "الشروق" أن التمثال رصد له في البداية مبلغ 2 مليار سنتيم وكان يبلغ طوله متر ونصف على قاعدة صغيرة، لكن تم توسيع مساحة المحيط الذي سيحتضن تمثال القائد الأمازيغي وطوله ليصل إلى أزيد من ثلاث أمتار، وبالتالي الميزانية التي تم تخصيصها تم رفعها لحدود أربع ملايير سنتيم، وطبقا لقوانين الصفقات سيمر الملف عبر لجنة الصفقات العمومية للولاية.
كما كشف بطاش أن التخوفات التي يرفعها البعض بشأن مطابقة التمثال للمعايير العالمية لا داعي لها كون العمل يجري تحت إشراف مختصين في البحوث التاريخية والآثار والفنون الجميلة، حيث تشرف لجنة متكونة من 6 خبراء من بينهم مدير مدرسة الفنون الجميلة، إضافة إلى المحافظة السامية للأمازيغية التي تتابع عن قرب العمل الذي يحرص الخبراء على أن يكون في مستوى العظمة التاريخية للقائد الأمازيغي ماسينيسا.
اياد2017/05/21 على 19:571
الحمد لله فلقد جاء التمثال ليحل مشاكل كل الجزائريين ب 2 مليار فقط .........اااااااا