دعاهم إلى عزل إيران ترامب للقادة المسلمين: أمريكا لن تحارب الإرهاب نيابة عنكم

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد في خطاب ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض كل الدول الى العمل معا من أجل "عزل" إيران، متهما إياها بإذكاء "النزاعات الطائفية والإرهاب".

وقال ترامب أمام قادة دول عربية ومسلمة "من لبنان إلى العراق واليمن، إيران تمول التسليح وتدرب الإرهابيين والميليشيات وجماعات متطرفة أخرى وتنشر الدمار والفوضى في أنحاء المنطقة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "على مدى عقود اشعلت إيران نيران النزاع الطائفي والإرهاب".

وقال إن "نظام بشار الأسد ارتكب فظاعات بفضل الدعم الإيراني له".

وتابع "على كل الدول التي تملك ضميرا، أن تعمل معا لعزل إيران"، مضيفا "علينا أن نصلي ليأتي اليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على الحكومة العادلة التي يستحقها".

كما دعا ترامب قادة الدول العربية والإسلامية، إلى مكافحة "التطرف الإسلامي" وعدم انتظار الولايات المتحدة لتقوم بهزيمة "العدو" نيابة عنهم. وقال ترامب في مستهل كلمته، إنه يحمل رسالة "صداقة وأمل ومحبة".

وشدد أنه على الدول العربية والمسلمة "مواجهة أزمة التطرف الإسلامي والجماعات الإرهابية الإسلامية".

كما أكد أن محاربة الإرهاب معركة بين الخير والشر وليست حربا بين الأديان المختلف أو المذاهب المختلفة أو بين الحضارات المختلفة".

وتابع "أنها معركة بين المجرمين البرابرة الذين يسعون إلى القضاء على الحياة، والناس الأتقياء من كل الأديان الذين يسعون إلى حمايتها".

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة وممثلين عن 55 دولة إسلامية أنه "لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأمريكية لتقوم بسحق العدو نيابة عنها. على دول الشرق الأوسط أن تقرر طبيعة المستقبل الذي تريده".

وأشاد ترامب بجهود السعودية والأردن والإمارات والكويت وأفغانستان والبحرين في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشاد بوضع "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية". وشكر الرئيس الأمريكي لبنان لاستقباله للاجئين.