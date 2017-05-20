رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحديث عن الأسماء المقترحة من الآفلان لدخول الحكومة المقبلة، تاركا كلمة الفصل لرئيس الجمهورية، مضيفا: "بدأنا في لقاءات مع أعضاء المكتب السياسي حول الأسماء المرشحة لدخول الحكومة وسنقدمها إلى الرئيس لكن في نهاية الأمر سنوافق على خياراته".
رغم تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة سيكون بمجرد تنصيب البرلمان الجديد، إلا أن جمال ولد عباس رفض في ندوة صحفية أمس، بالعاصمة، الحديث عن القضية، واكتفى بالقول "نرحب بخيارات الرئيس بوتفليقة، لكننا سنقدم أسماء للرئيس بمجرد الانتهاء من المشاورات التي شرعت فيها مع أعضاء المكتب السياسي". لافتا "لن نقدم 70 اسما كما فعل سابقونا"، وسئل ولد عباس، عن مصير الوزراء الفائزين في التشريعات ليرد: "أعتقد أن هؤلاء يفضلون منصب النائب الذي يدوم 5 سنوات على المغامرة بالعودة إلى الحكومة لعدة أشهر أو لا يعودوا أصلا".
من جهته، نفى ولد عباس، أن يكون الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، قد رفض لقاء سلال في قصر الحكومة في أعقاب المشاورات التي قادها لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا: "أويحيى لا يلعب لأنه مدير ديوان وهو مشبع رفقة سلال بثقافة الدولة، وكل ما قيل إشاعات "وسلال التقى بأويحيى وتحادثا لقرابة ساعتين حول الحكومة ولا يوجد أي نزاع بين الرجلين".
وهادن ولد عباس أويحيى مطولا وقال "الأرندي حليفنا ونشكره لأنه وجه تعليمات لنوابه بتزكية السعيد بوحجة رئيسا للبرلمان وهذا الأمر سيقوي الجبهة التي تساند الرئيس".
وقال الأمين العام للأفلان إن عدم مشاركة حمس في الحكومة خسارة، لافتا "كنت فعلا أتمنى وجود حمس معنا في الحكومة لتوسيع القاعدة ومواجهة التحديات معا". في حين قلل ولد عباس، من تحركات أعضاء اللجنة المركزية الداعية إلى رحيله قائلا: "لا أؤمن بالتوقيعات وسأرحل من منصبي عندما يقرر الرئيس فقط".
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هادن أمين عام الأرندي ووصفه برجل الدولة.. ولد عباس:
لا خلاف بين سلال وأويحيى.. ورفض حمس للحكومة خسارة
إيمان عويمر
رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحديث عن الأسماء المقترحة من الآفلان لدخول الحكومة المقبلة، تاركا كلمة الفصل لرئيس الجمهورية، مضيفا: "بدأنا في لقاءات مع أعضاء المكتب السياسي حول الأسماء المرشحة لدخول الحكومة وسنقدمها إلى الرئيس لكن في نهاية الأمر سنوافق على خياراته".
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رغم تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة سيكون بمجرد تنصيب البرلمان الجديد، إلا أن جمال ولد عباس رفض في ندوة صحفية أمس، بالعاصمة، الحديث عن القضية، واكتفى بالقول "نرحب بخيارات الرئيس بوتفليقة، لكننا سنقدم أسماء للرئيس بمجرد الانتهاء من المشاورات التي شرعت فيها مع أعضاء المكتب السياسي". لافتا "لن نقدم 70 اسما كما فعل سابقونا"، وسئل ولد عباس، عن مصير الوزراء الفائزين في التشريعات ليرد: "أعتقد أن هؤلاء يفضلون منصب النائب الذي يدوم 5 سنوات على المغامرة بالعودة إلى الحكومة لعدة أشهر أو لا يعودوا أصلا".
من جهته، نفى ولد عباس، أن يكون الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، قد رفض لقاء سلال في قصر الحكومة في أعقاب المشاورات التي قادها لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا: "أويحيى لا يلعب لأنه مدير ديوان وهو مشبع رفقة سلال بثقافة الدولة، وكل ما قيل إشاعات "وسلال التقى بأويحيى وتحادثا لقرابة ساعتين حول الحكومة ولا يوجد أي نزاع بين الرجلين".
وهادن ولد عباس أويحيى مطولا وقال "الأرندي حليفنا ونشكره لأنه وجه تعليمات لنوابه بتزكية السعيد بوحجة رئيسا للبرلمان وهذا الأمر سيقوي الجبهة التي تساند الرئيس".
وقال الأمين العام للأفلان إن عدم مشاركة حمس في الحكومة خسارة، لافتا "كنت فعلا أتمنى وجود حمس معنا في الحكومة لتوسيع القاعدة ومواجهة التحديات معا". في حين قلل ولد عباس، من تحركات أعضاء اللجنة المركزية الداعية إلى رحيله قائلا: "لا أؤمن بالتوقيعات وسأرحل من منصبي عندما يقرر الرئيس فقط".